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Консульства Китая сообщило о приостановке выдачи виз

Консульства Китая в РФ отправляются на каникулы с 10 по 17 февраля
25 января 2024, 18:16
Фото: istockphoto/Tzido

Фото: istockphoto/Tzido

Консульства Китая на время приостановят выдачу виз для туристов из РФ на неделю из-за китайского Нового года, информирует дипмиссия.
С 10 по 17 февраля не будут работать консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

Российских туристов, которые летят прямыми рейсами «Аэрофлота» на Хайнань или в Гонконг, каникулы не затронут, так как там действует безвизовый режим.


На Хайнане можно находиться без визы до 30 дней в том случае, если турист прилетел в аэропорт города Санья международным рейсом. В Гонконге не нужно разрешение на въезд, если путешествие будет длиться не более 14 дней. Безвизовые поездки организованных групп в рамках межправительственного соглашения продолжат.

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#китай
#визы
#туристический маршрут
#туристы
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Детей из Приморья будут отправлять на отдых в летние лагеря Северной Кореи
25 января 2024, 11:22

Фото: istockphoto/znm

Власти Приморского края планируют возобновить практику турпоездок в Северную Корею.
Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко на выставке-форуме «Россия», сообщает ТАСС. По его словам, субъект должен стать транзитной площадкой для турпоездок в КНДР. К примеру, в Приморье хотят отправлять детей в северокорейские летние лагеря, а также возобновить массовые туры для взрослых, как в годы СССР.

Кожемяко подчеркивает, что данные практики будут поэтапно возвращаться. В Северной Корее также готовы к возобновлению сотрудничества в этой сфере.

«Мы заинтересованы в развитии туризма в КНДР в силу того, что люди будут останавливаться в наших гостиницах, где-то потребуется оформление виз, где-то проживание, где-то знакомство с Приморьем», — сказал Олег Кожемяко.
Кожемяко оценивает туринфраструктуру соседней страны на четыре звезды.

«Великолепные горы, великолепная трасса широкая, пять километров спусков», — описал глава региона горнолыжный курорт Масикрен. А неподалеку устроен летний вариант размещения с пляжем в 5 км.
Ранее российский турист посетил Вьетнам и остался недоволен сервисом. Свои впечатления турист рассказал порталу «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Россиянин Иван решил жить в отеле в самом центре Нячанга. Персонал был гостеприимным, но обслуживание было не самым лучшим.

По словам Ивана, персонал отеля постоянно забывал подготовить ланч-боксы для утренних экскурсий, а горничные забирали грязные полотенца, но новые не приносила, а также не заправляли кровати.

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#туризм
#дети
#туристический маршрут
#путешествие
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Подмосковные школьники могут принять участие в создании музейного путеводителя
25 января 2024, 10:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Старшеклассники приглашаются к участию в профильной образовательной программе «Мастерская по созданию музейного путеводителя. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Программа «Мастерская по созданию музейного путеводителя» будет организована Государственным историко-художественны музей «Новый Иерусалим» и образовательным центром «Взлет».

«К участию приглашаются ученики 9-11 классов образовательных организаций Московской области, отобранные по результатам оценки мотивационного эссе и выполнения отборочного задания. В рамках программы участники погрузятся в разработку музейного путеводителя, аудиогида и квеста для выставки, посвященной советскому модернизму 1920–1930-х годов, в музее «Новый Иерусалим», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что участников программы ждут увлекательные интерактивные занятия, мастер-классы, вторческие тренинги, а также обучение социокультурного проектирования, маркетингу и музейной коммуникации

заявки для участия принимаются до 4 февраля 2024 года. Подробности программы можно найти на официальном сайте образовательного центра «Взлет».

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#новый иерусалим
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#ученики
#подмосковье
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Россиянка описала отдых на Кубе: Настолько плохо, что даже хорошо
25 января 2024, 09:17

Фото: istockphoto/santypan

Путешественница отправилась на Кубу и рассказала, чем удивила её эта страна.
Свои впечатления она описала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Мне недавно попалась на глаза фраза, что на Кубе настолько плохо, что даже хорошо. И, кажется, что-то в этом колорите есть»,-отметила россиянка.
К примеру, до недавнего времени на острове коров разрешалось выращивать только для получения молока. Сейчас запрет на забой снят, но люди продолжают отдавать государству большую часть мяса.

«Естественно, такой расклад владельцев коров не устраивает, поэтому животные периодически «исчезают», — рассказывает блогерша.
Ещё один факт, который удивил россиянку, ежегодная миграция крабов. Весной они направляются из лесов в сторону моря, чтобы размножаться. В это время толпы крабов оказываются на шоссе, а порой залезают в открытые окна.

Часто на обочинах кубинских дорог на горит трава.

«Это очень показательный факт, который прекрасно описывает кубинский менталитет. Зачем напрягаться и косить траву, если можно просто все поджечь?» —говорит путешественница.
Люди любят посидеть на ступеньках домов или на тротуарах. Так можно расслабиться и пообщаться.

«Всё равно платят копейки, зачем напрягаться»,-комментирует эту особенность блогер.
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#туризм
#туристы
#туристический маршрут
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Стало известно, популярность каких турнаправлений выросла у россиян в феврале
Исследование: У россиян вырос интерес к Шри-Ланке и Байкалу
24 января 2024, 18:35

Фото: istockphoto.com/slava296

Исследование OneTwoTrip показало, что россияне стали больше интересоваться такими туристическими направлениями для отдыха в феврале, как Шри-Ланка и Байкал.
Эти направления показали наиболее заметный рост спроса на февраль.

Кроме этого, граждане стали больше интересоваться отдыхом в Архангельске, Южно-Сахалинске, Териберке, Манжероке и Эльбрусе.

Как передаёт Газета.ру, в топ городов по востребованности вошли Эсто-Садок, Архыз, Домбай, Анапа, Минеральные Воды, Владивосток, Шерегеш, Тюмень и Махачкала.

Что касается зарубежных направлений в этом рейтинг, то здесь кроме Шри-Ланки лидирующие позиции занимают Грузия, Италия, Оман, Китай.

Ранее сообщались, что в 2023 году Московская область приняла свыше 23 миллионов туристов.

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#рейтинг
#россияне
#туризм
#отдых
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Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты
Альянс турагентств: авиабилеты в России подорожают на 20%
24 января 2024, 11:47

Фото: IStock/undrey

В России в 2024 году подорожают авиабилеты. По прогнозам аналитиков, стоимость увеличится примерно на 10% из-за того, что авиаторы давно не меняли ценники, а издержки на обслуживание авиапарка росли.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян уверен, что рост цен будет больше. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Ценники у авиаторов меняются несколько раз в год, естественно, всегда в сторону увеличения. О тех низких ценах, которые у нас были до ковида, мы можем только мечтать. Билет, который стоил пять тысяч, будет стоить шесть. То есть рост цен будет минимум 20 процентов. Единственное, пока удаётся сдерживать цены на билеты до Калининграда, Дальнего Востока, Магадана за счёт государственной поддержки», — сказал Мкртчян.
По словам эксперта, вырастут цены и на отели. Мкртчян отметил, что на это повлиял резкий рост спроса на отдых внутри страны.
«Те люди, которые раньше ездили за границу, сейчас отдыхают не на Кипре, в Греции, в Испании, а в России. Соответственно, отельеры четырёх и пяти звёзд, – то, чего катастрофически у нас не хватает, — поднимают цены. И мы видим, что отели в горнолыжном Сочи, которые три года назад стоили десять тысяч рублей в сутки, сейчас стоят 20. Рост за три года составил 100 процентов», — сказал Алексан Мкртчян.
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#цены
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#россия
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Порядка 23 миллионов туристов посетили Московскую область за год
24 января 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В 2023 году Московская область приняла свыше 23 миллионов туристов. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Количество туристов в Подмосковье с каждым годом увеличивается.

«<…>Во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой. Так, на территории Московской области в прошлом году было организовано и проведено 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тысяч человек. А посещаемость парков выросла почти на 30%»,— поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что самыми популярными направлениями у туристов были Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров.

Кроме этого, в новогодние праздников Подмосковье посетили 2,1 млн человек.

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#подмосковье
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#серпухов
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#дмитров
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#ирина каклюгина
#туристы
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Тревел-блогер Малых рассказал, как россияне зарабатывают во Вьетнаме
24 января 2024, 08:10

Фото: istockphoto/panida wijitpanya

Тревел-блогер Юрий Малых отправился в «русскую деревню» Муйне во Вьетнаме и рассказал, как зарабатывают россияне.
Своими наблюдениями блогер поделился на платформе «Дзен». По его словам, самое большое количество рабочих мест людям из России предоставляет индустрия серфинга и кайт-серфинга. До пандемии серф-инструкторы из России обслуживали тысячи туристов из России.

«Сейчас всё не так радужно, но все равно работа есть. Многие инструкторы сделали себе репутацию, стали частными преподавателями и, избавившись от необходимости платить проценты школам, всё же неплохо зарабатывают», —говорит Малых.
В Муйне выходцы из России зачастую работают автомеханиками. Российские автомеханики отличаются от вьетнамцев тем, что они объясняют фронт работ и выполняют работу в срок.

«Правда, и цены на услуги у них выше в два раза минимум!» — предупредил он.
Некоторые россияне преподают йогу, танцы, бокс, языки, а также задействованы бюьюти-сфере: делают массажи, ухаживают за лицом и телом, предоставляют услуги по шугарингу и маникюру.

«Есть здесь девушка, которая варит борщи. С утра сварила кастрюлю, а потом весь день на мопеде развозит по деревне страждущим», — рассказывает Юрий Малых.
Ранее российская путешественница отправилась на тайский курорт Пхукет и осталась довольна местной атмосферой. Своим мнением о курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на «Дзене». По словам девушки, ночью туристы едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, планируя «хорошенько оторваться».

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#туризм
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#путешествие
#россияне
#туристический маршрут
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Талисман из Каширы во время кругосветного путешествия достиг Лимпопо
22 января 2024, 17:58

Фото: Саша Холодный

Талисман из Каширы вместе c участниками кругосветного путешествия «На Буханке вокруг света», добрался до Лимпопо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Нашему известному земляку Саше Холодному, путешествующему вокруг света на автомобиле советского автопрома «Буханке», всё нипочём. Когда он стартовал из Каширы, сотрудники местного краеведческого музея передали ему на удачу талисман – Каширского котика. Сейчас вместе с путешественниками он находится в Африке и уже добрался до реки Лимпопо», – говорится в сообщении.
После окончания путешествия талисман займёт свое место в краеведческом музее Каширы.

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#подмосковье
#московская область
#кашира
#туризм
#путешествия
#коты
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Россиянин посетил Вьетнам и решил, что там отвыкли от туристов
21 января 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Javier Dall

Российский турист посетил Вьетнам и остался недоволен сервисом.
Свои впечатления турист рассказал порталу «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Россиянин Иван решил жить в отеле в самом центре Нячанга. Персонал был гостеприимным, но обслуживание было не самым лучшим.

По словам Ивана, персонал отеля постоянно забывал подготовить ланч-боксы для утренних экскурсий, а горничные забирали грязные полотенца, но новые не приносила, а также не заправляли кровати.

«Сама страна очень милая и уютная, но от туристов там отвыкли, как мне кажется», —сказал в заключении путешественник.
Путешественник отметил, что вьетнамцы очень добрые и приветливые, к россиянам относятся уважительно.

Ранее российская путешественница отправилась на тайский курорт Пхукет и осталась довольна местной атмосферой. Своим мнением о курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на «Дзене». По словам девушки, ночью туристы едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, планируя «хорошенько оторваться».

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#отдых
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