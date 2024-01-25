Консульства Китая сообщило о приостановке выдачи виз

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Консульства Китая на время приостановят выдачу виз для туристов из РФ на неделю из-за китайского Нового года, информирует дипмиссия.
С 10 по 17 февраля не будут работать консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.
Российских туристов, которые летят прямыми рейсами «Аэрофлота» на Хайнань или в Гонконг, каникулы не затронут, так как там действует безвизовый режим.
На Хайнане можно находиться без визы до 30 дней в том случае, если турист прилетел в аэропорт города Санья международным рейсом. В Гонконге не нужно разрешение на въезд, если путешествие будет длиться не более 14 дней. Безвизовые поездки организованных групп в рамках межправительственного соглашения продолжат.
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Мария Фирсова