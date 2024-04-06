Грету Тунберг задержали в Нидерландах

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Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге, сообщает NOS.
Активисты, включая Грету, выступали против субсидирования использования ископаемого топлива и климатической политики уходящего правительства Нидерландов.
Они пытались перекрыть перекресток между улицами Конингскаде и Корт-Вурхаут, а также автомагистраль A12 в знак протеста. По словам Тунберг, задержание прошло без инцидентов.
Вместе с ней были задержаны и другие участники акции.
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Они пытались перекрыть перекресток между улицами Конингскаде и Корт-Вурхаут, а также автомагистраль A12 в знак протеста. По словам Тунберг, задержание прошло без инцидентов.
Вместе с ней были задержаны и другие участники акции.
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Артем Кузьмин