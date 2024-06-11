Грибной сезон в Подмосковье: какие грибы собирать, где их найти и как не отравиться

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В Московской области прошли тёплые дожди, и в лесах региона начался сезон летних грибов. Микологи и любители тихой охоты уверяют, что они уже выросли в лесах Подмосковья. Так, на опушках можно найти не только весенние и луговые опята, дождевики и майские грибы, но и подберёзовики, подосиновики, серно-жёлтые трутовики и лисички А в лесах рядом с Каширой уже собирают белые, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«Подмосковье традиционно богато представителями грибного царства. Многие привыкли считать, что грибы появляются только к концу лета – началу осени, однако такое мнение ошибочно. Одни виды могут произрастать зимой в период оттепелей, другие – весной, третьи – в начале лета», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Фото: Istockphoto / Wirestock
Где искать, а где не искать
В пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области отметили, что традиционно первыми начинают радовать грибников леса на юге, западе, юго-востоке и востоке области. Позже грибы появляются на севере и северо-западе региона. «Не собирайте грибы рядом с оживлёнными автомагистралями. В них накапливается много тяжелых металлов», — отметили в ведомстве.
В каких местах категорически нельзя собирать грибы, в беседе с «Радио 1» рассказал председатель организации «Общественная потребительская инициатива», зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
«Нельзя собирать во всех местах, где есть факторы промышленного загрязнения — транспорт, различные производства, сельскохозяйственные объекты, связанные с животноводством, птицеводством, химической и нефтеперерабатывающей промышленностью. Любой этот фактор способен сделать грибы несъедобными», — сказал специалист.
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Какие грибы можно собирать
Чтобы не наделать глупостей, перед «тихой охотой» рекомендуется ознакомиться с редкими видами грибов, заглянув в Красную книгу Московской области и в справочник-определитель. При малейшем сомнении лучше не трогать гриб, чтобы не навредить ни себе, ни природе.
«Как говорится, не знаешь – не бери. Многие беды происходят из-за незнания и сильного желания. Тихая охота – интересное дело, но она должна быть безопасна как для жителей, так и для объектов природы. Распространённые виды грибов собирать можно, но нужно хорошо разбираться в том, что съедобно, а что нет. Редкие виды класть к себе в лукошко запрещено – за это можно получить штраф», – напомнил Тихон Фирсов.А в Комлесхозе Подмосковья рекомендовали остерегаться грибов-двойников, копирующих известные съедобные грибы. Копии могут смертельно ядовиты.
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Правила обработки грибов
Все грибы нужно обрабатывать, но у каждого вида есть свои особенности и правила обработки, заявил «Радио 1» председатель организации «Общественная потребительская инициатива», зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
«В зависимости от вида грибы могут требовать либо минимальной обработки, либо очень длительной. Это вымачивание в определённой воде с определённым содержанием соли, термическая обработка, замораживание. Все эти процедуры позволяют в некоторых случаях уменьшить риски отравления или исключить их», — сказал собеседник «Радио 1».По словам Фирсова, с виду похожие друг на друга сморчки и строчки — совершенно разные по составу грибы. Первые не нуждаются в какой-либо специальной обработке, а для вторых она просто необходима. Дело в том, что строчки – условно-съедобные грибы и содержат гиромитрин — опасный токсин и канцероген. Перед употреблением в пищу они требуют предварительной обработки.
Подойдёт двойное отпаривание в кипящей воде с раствором пищевой соды (1 чайная ложка на 3 литра воды) не менее 15 минут, каждый раз с последующим поэтапным сливом жидкости. Причём всё это только подготовка грибов к дальнейшей термической обработке — жарке, тушению, запеканию. Лишь после этого их можно спокойно употреблять в пищу.
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Симптомы при отравлении грибами
Однако некоторым не слишком внимательным грибникам избежать отравления не удаётся. Тут важно знать симптомы как со стороны желудочно-кишечного тракта, так и со стороны сосудистой системы. Это боль в животе, головные боли, рвота, расстройство пищеварения и прочее.
«Всё зависит от возраста человека, веса и от наличия хронических заболеваний. Симптомы могут проявляться через несколько часов и даже через несколько десятков часов. Риски серьёзные. Поэтому при любых симптомах следует немедленно обратиться к врачу», — сказал Олег Павлов.
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Не заблудиться во время сбора грибов
При сборе грибов важно не заблудиться. Для этого нужно соблюдать простые правила.
«Перед выходом в лес надо посмотреть карту и изучить местность, чтобы знать, какие объекты и где расположены, а в лесу запоминать ориентиры и не заходить вглубь незнакомых лесных массивов. Не забудьте предупредить о своём походе близких и родных, взять с собой полностью заряженный телефон, воду и спички, а также одеться по погоде», — проинструктировали в Комлесхозе Московской области.Кстати, по данным ведомства, в подмосковных лесах с начала года заблудились 45 человек.
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