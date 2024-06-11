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Россиянам раскрыли, какие съедобные грибы опасны для здоровья

Врач Бартули не рекомендовал есть собранные у дорог грибы
11 июня 2024, 17:40
Фото: iStock/Natalya Maisheva

Фото: iStock/Natalya Maisheva

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что съедобные грибы, собранные у дорог, ТЭЦ, заводов и других подобных мест, опасны для здоровья.
«Гриб всасывает в себя все, что поступает с дождем, всасывает выхлопы из окружающей среды. Поэтому грибы не рекомендуется собирать, если рядом есть какие-то заводы, фабрики или ТЭЦ, которые выбрасывают в атмосферу определённые вредные вещества. Рядом с дорогой грибы собирать тоже не стоит, конечно. А так опасны только поганки и мухоморы», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бартули.

Тем временем жителей Москвы и области предупредили о появившихся в регионе опасных испанских слизнях. Они являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод, поэтому их нельзя трогать.



«Оценить его влияние на экосистему Москвы в полной мере пока не представляется возможным, так как еще нет комплексных научных исследований», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что употребление более трёх чашек кофе в день чревато повышенным риском к варикозу.

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Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти
Профессор Балабан: Употребление Омега-3 может привести к проблемам с сердцем
11 июня 2024, 16:21

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило об опасности употребления пищевых добавок с жирными кислотами Омега-3, сообщает Daily Mail. Исследования показывают, что такие добавки могут нарушить сердечные ритмы и вызвать инсульт.
Заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук, профессор Павел Балабан в беседе с «Радио 1» сказал, что пищевые добавки Омега-3 напрямую влиять на сердечно-сосудистую систему не могут.
«Омега-3 не может вызывать опасных действий, связанных с сердцем, потому что это пищевая добавка. Если только её не передозировать. Но это то же самое, если пищевую соль принимать в больших дозах — может привести к смертельному исходу. Так и тут», — объяснил специалист.

Доктор биологических наук добавил, что если Омега-3 сделана неправильно, то может способствовать нарушению работы сердца. В остальных случаях она не несет угрозы для организма.

По словам врача, добавки не регламентированы медициной, однако их нужно употреблять по инструкции.

«В небольших дозах — раз в неделю — всем можно, а если каждый день еще и по две капсулы (утром и вечером) — вот это может быть опасно, но это перекос метаболизма в другую сторону. Если вы консультируетесь с врачом, то нужно принимать по инструкции», — заключил профессор.

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Обезьяна всех болезней: Невролог Хорошев назвал неочевидную причину рассеянного склероза
Невролог Хорошев: чрезмерная чистота провоцирует развитие рассеянного склероза
11 июня 2024, 12:25

Фото: iStock/Shidlovski

Ежегодно 11 июня в России отмечается день рассеянного склероза. Целью такого дня является привлечение внимания общественности к проблемам пациентов, которые страдают этим тяжелым неврологическим заболеванием.
В России число людей, которым поставлен диагноз «рассеянный склероз», превышает 85 тысяч человек; ежегодный прирост составляет 7,7%.

Врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, что «рассеянный склероз» является аутоиммунным заболеванием, которое развивается в период от 30 до 40 лет и может иметь абсолютно разные симптомы.

«Конкретных симптомов нет. «Рассеянный склероз» опытные неврологи называют обезьяной всех болезней, поскольку поражение тканей мозга может быть мультифокальным, то есть в самых разных точках головного мозга. Невозможно предугадать, где это будет. Например, представим, что в любой город упала бомба, и то, что она поразит, там и повреждения — так и с организмом», — объяснил врач.

Однако некоторые симптомы всё-таки, по словам эксперта, заметить и выделить можно, например: дискомфорт, забывчивость, потеря чувствительности и двигательности — любой неожиданный невралгический симптом.

Специалист назвал самую неочевидную причину, которая может спровоцировать болезнь, — чрезмерная чистота.

«Замечено, что чаще всего заболевание встречается у семей, которые агрессивно занимаются уборкой своей квартиры — сверх чистота приводит к тому, что иммунная нагрузка на тело снижается, а ведь наш организм создан для постоянной войны с окружающей средой. Наши предки, несмотря на условия антисанитарии, были здоровы. Наша система привыкла к жестким условиям, и если эта нагрузка снижается, то в ней возникает разложение. Если иммунную систему разумно загружать, то частота всех аутоиммунных болезней, в том числе рассеянного склероза, снижается», — отметил невролог.

Павел Хорошев добавил, что люди с заболеванием «рассеянного склероза» живут по-разному: многие погибают в течение двух-трёх лет, некоторые живут по 25 лет после диагностики, а есть те, которые живут более 35 лет.

По рекомендациям собеседника, самое важное в этом — пройти магнитно-резонансную томографию, которая покажет все участки мозга, и проконсультироваться с врачом, который даст верные инструкции.

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Не забывайте нюхать: Эксперт раскрыл, как не отравиться бутилированной водой
Гастроэнтеролог Садыков: Летом воду нужно пить из непрозрачных бутылей
11 июня 2024, 11:58

Фото: iStock/Drazen Zigic

В летний период учащаются случаи отравления бутилированной водой. Чтобы избежать интоксикации организма необходимо соблюдать ряд простых правил.
Как правильно наливать, транспортировать и пить воду летом в беседе с «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков.

«Любая вода подвержена воздействию внешних факторов, будь то бутилированная или добытая прямо из скважины. Изменить её состав и сделать непригодной для питья может ультрафиолетовое излучение, под воздействием которого множатся бактерии, меняется запах и вкус воды. Жара также способствует размножению микроорганизмов, а прозрачные бутылки только усугубляют проблему летом», — объяснил Садыков.

Для питьевой воды необходимо тщательно подбирать тару, отмечает эксперт. Хранить её следует в непрозрачных бутылках или специальных термосах, не использовать многоразовые бутылки для воды, если они не предназначены для этого или не были тщательно вымыты и продезинфицированы.

Бутылку с водой строго запрещено оставлять на солнце более чем на 2-3 часа, а лучше и вовсе хранить её в холодильнике.

Перед употреблением следует проверить качество воды, даже если бутылка только что куплена в магазине: осмотрите бутылку, на ней не должно быть трещин, повреждений или признаков деформации; понюхайте воду, у нее не должно быть посторонних запахов;
в воде не должно быть осадка, хлопьев или мутного оттенка; попробуйте немного воды на вкус, она не должна быть горькой, кислой или иметь неприятный привкус.

«Качество воды — основа нашего здоровья. При отравлении испорченной водой, у человека может начаться тошнота и рвота, диарея, головные боли, общая слабость и интоксикация. Состояние требует немедленного обращения к врачу, особенно оно опасно для детей и пожилых людей», — заключил Садыков.

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#вода
#отравление
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Стало известно, как будут работать медорганизации Подмосковья в День России
11 июня 2024, 11:27

Фото: iStock/megaflopp

График работы некоторых медицинских организаций Московской области изменится в среду, 12 июня, в связи с федеральным праздником — Днём России, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В частности, планового приёма пациентов в этот день не будет во взрослых и детских поликлиники, а также в женских консультациях региона. При этом без врачей жителей не оставят — при необходимости можно будет обратиться как за неотложной, так и за экстренной помощью.

«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках 12 июня будут работать с восьми утра до четырёх часов дня. По такому же графику будут обслуживать вызовы на дом», — уточнил глава Минздрава Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что бригады скорой помощи и станционеры в больницах продолжат работать круглосуточно.

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В Подмосковье хирурги вытащили булавку из кишечника 2-месячного ребенка
#день россии
#медицина
#здравоохранение
#график
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Глава Роспотребнадзора Попова: Подъём заболеваемости корью в России закончился
11 июня 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Marina Demidiuk

Подъём заболеваемости корью интенсивно идёт во всём мире. Однако в России он уже практически закончился.
Об этом в разговоре с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, мировой рост заболеваемости корью был ожидаемым и прогнозируемым. Как считает руководитель надзорного ведомства, в России удалось остановить этот подъём заболеваемости.

Попова также сообщила, что первые случаи кори были завозными из разных стран. Она подчеркнула, что Российская Федерация является одной из немногих стран, где учитываются абсолютно все случаи заболевания или даже подозрения на него. Это необходимо для того, чтобы предусмотреть и предотвратить все возможные риски распространения инфекции, отметила глава Роспотребнадзора.

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В Подмосковье хирурги вытащили булавку из кишечника 2-месячного ребенка
11 июня 2024, 10:54

Фото: istockphoto / sudok1

В Люберцах детские хирурги извлекли булавку из кишечника 2-месячного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу ребенок поступил с булавкой в конечном отделе тонкой кишки. Инородное тело было в закрытом состоянии и не представляла опасности для ребенка.

«Мы приняли решение о проведении малоинвазивного вмешательства. В ходе операции инородное тело было смещено в сигмовидную кишку и извлечено трансректально, что исключило травматизацию и рассечение кишечной стенки. В данном случае реабилитационный послеоперационный период сократился многократно», — поделился завотделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

В настоящий момент ребенок уже ​выписан из больницы домой. В Минздраве напомнили, что оставлять детей без присмотра категорически запрещено.

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#ребёнок
#больницы
#операции
#подмосковье
#люберцы
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В Московской области свыше 40 тысяч человек стали донорами
11 июня 2024, 10:02

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года порядка 40 тысяч человек стали донорами в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
донорская кровь используется для переливания в случаях с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, для пострадавших в ДТП и новорожденным с различными патологиями.

«У нас в регионе активно развивается донорское движение. Хочется отметить, что большая часть донаций выполняется на безвозмездной основе. Кроме того, в этом году кровь и ее компоненты сдали на 3,6 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Чтобы стать донором, желающие могут обратиться в ведущие учреждение службы крови для консультации и после придти на сдачу крови и её компонентов.

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Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью
11 июня 2024, 09:04

Фото: iStock/Gargonia

Подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью. Об этом заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, коронавирус стал сезонным заболеванием и особых рисков для россиян не отмечается. Основная задача – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия. Для этого достаточно строго соблюдать элементарные правила гигиены, пояснила она.

COVID-19, также называемая коронавирус — потенциально тяжелая и остро протекающая респираторная инфекция, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2. Вирус может поражать различные органы и системы, но чаще всего вызывает воспалительные процессы в легких. Одним из наиболее опасных осложнений – вирусная пневмония, которая может вызывать острый респираторный дистресс-синдром и дыхательную недостаточность.

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Россиянам раскрыли, кому сильнее всего грозит тепловой удар
Врач Доронина: Тепловой удар грозит пожилым и пьяным
10 июня 2024, 23:25

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Заведующая приемным отделением Наталья Доронина заявила, что в группе риске получить тепловой удар люди старше 60 лет, а также нетрезвые граждане.
«Это люди, злоупотребляющие алкогольными напитками – они прям потоком идут – а также пациенты, страдающие неврологическими расстройствами, и люди старше 60 лет», – прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Доронина.

Ранее психиатр-нарколог Антон Петров высказал мнение о том, что некоторые продукты могут усиливать тягу к алкоголю. Так, по словам специалиста, вероятно, тягу к алкоголю усиливают те продукты, которые человек обычно употребляет с алкоголем. Чтобы избавиться от желания выпить, необходимо делать приемы пищи обильными.

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