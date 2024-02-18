Губернатор Херсонской области: пленные солдаты ВСУ испытывают сильные перемены

Фото: РИА Новости/Алексей Майшаев
Пленные украинские солдаты переживают сильные изменения, с их глаз как будто сняли пелену, передает РИА Новости слова главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, многие военнопленные начинают чувствовать себя психологически комфортно.
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«С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях», – поделился Сальдо.
«Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится», – уточнил Сальдо, добавив, что некоторые пленные уже вступили в ряды российской армии или в добровольческие отряды.
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Александр Климов