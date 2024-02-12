«Около 500»: Сальдо рассказал об огромных потерях ВСУ на Херсонском направлении

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Вооружённые силы Украины потеряли около 500 бойцов на Херсонском направлении за минувшую неделю, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«За неделю общие потери врага на участке ответственности группировки войск «Днепр» составили: личного состава - до 500», — заявил Сальдо.
Помимо этого, губернатор сообщил, что за указанные период украинская армия также успела потерять 34 лодки. Он также подчеркнул, что, в среднем, однако лодка Вооружённых сил Украины способна просуществовать полтора рейса.
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Евгения Парфентьева