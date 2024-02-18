Губернатор Подмосковья Воробьёв выступил на выставке «Россия» в День образования

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Сегодня, 18 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит тематический День образования. В его рамках на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Сначала успехи Подмосковья и руководства региона в сфере школьного строительства и в целом развития системы образования отметил в своём выступлении глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, а затем пригласил на сцену руководителя области. Андрей Воробьёв поблагодарил в лице министра и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой правительство страны и президента Владимира Путина за помощь и поддержку в осуществлении мероприятий в рамках национального проекта «Образование».
Губернатор высоко оценил инициативы министерства просвещения по развитию олимпиадного движения, отметив, что в Московской области каждый год появляются новые чемпионы международных предметных олимпиад. Также Андрей Воробьёв подчеркнул важность материального стимулирования педагогов, воспитавших ребят, которые добиваются отличных результатов и показывают высокий уровень российского образования, занимая первые места на международных олимпиадах.
Фото: istockphoto/Drazen Zigic
Глава региона рассказал, что в Подмосковье каждый год приходят учиться 40 тысяч новых ребят. Свою задачу власти области видят в обеспечении для них качественного образовательного процесса в современных школах. Конечно, подчеркнул Андрей Воробьёв, важнейшим элементом учебного процесса являются учителя. В Московской области трудятся около 50 тысяч педагогов, и областное правительство заботится о каждом из них. Кроме того, ведётся постоянная работа по привлечению в регион новых педагогических кадров. На 2024 год поставлена задача привлечь в школы Подмосковья две тысячи новых учителей.
Губернатор рассказал о достигнутых успехах в сфере образования. Так, в 2021 году представитель Подмосковья Майя Майсурадзе победила во Всероссийском конкурсе «Директор года». Преподаватель истории из Орехова-Зуева Дмитрий Лутовинов стал учителем года в 2022 году. А Воспитательница детского сада в Дмитрове Дарья Глебова заняла первое место в конкурсе «Воспитатель года-2023». Андрей Воробьёв заверил, что область будет и дальше развивать систему образования — дошкольного, школьного, среднего специального и высшего. Образование — это наше будущее, заключил губернатор.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова вручила главе Подмосковья Андрею Воробьёву диплом за развитие и реализацию в регионе инфраструктурных проектов в области образования.
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Губернатор высоко оценил инициативы министерства просвещения по развитию олимпиадного движения, отметив, что в Московской области каждый год появляются новые чемпионы международных предметных олимпиад. Также Андрей Воробьёв подчеркнул важность материального стимулирования педагогов, воспитавших ребят, которые добиваются отличных результатов и показывают высокий уровень российского образования, занимая первые места на международных олимпиадах.
Глава региона рассказал, что в Подмосковье каждый год приходят учиться 40 тысяч новых ребят. Свою задачу власти области видят в обеспечении для них качественного образовательного процесса в современных школах. Конечно, подчеркнул Андрей Воробьёв, важнейшим элементом учебного процесса являются учителя. В Московской области трудятся около 50 тысяч педагогов, и областное правительство заботится о каждом из них. Кроме того, ведётся постоянная работа по привлечению в регион новых педагогических кадров. На 2024 год поставлена задача привлечь в школы Подмосковья две тысячи новых учителей.
Губернатор рассказал о достигнутых успехах в сфере образования. Так, в 2021 году представитель Подмосковья Майя Майсурадзе победила во Всероссийском конкурсе «Директор года». Преподаватель истории из Орехова-Зуева Дмитрий Лутовинов стал учителем года в 2022 году. А Воспитательница детского сада в Дмитрове Дарья Глебова заняла первое место в конкурсе «Воспитатель года-2023». Андрей Воробьёв заверил, что область будет и дальше развивать систему образования — дошкольного, школьного, среднего специального и высшего. Образование — это наше будущее, заключил губернатор.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова вручила главе Подмосковья Андрею Воробьёву диплом за развитие и реализацию в регионе инфраструктурных проектов в области образования.
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Александр Бойцов