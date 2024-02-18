Министр просвещения РФ Кравцов выступил на выставке «Россия» в День образования

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Сегодня, 18 февраля, на выставке-форуме «Россия» проходит тематический День образования. В его рамках на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Поблагодарив вице-премьера РФ Татьяну Голикову за высокую оценку работы его ведомства, он отметил, что за последние несколько лет система образования в России кардинально поменялась. Министр сослался на мнение председателя комиссии Государственного совета по образованию Михаила Развожаева, который считает, что за последние три года некоторые элементы этой системы были отстроены заново.
Сергей Кравцов сообщил, что с 2019 года в стране открыто 1676 детских садов, что во многом помогло решить проблему доступности детского дошкольного образования. Как и Голикова, министр просвещения вспомнил 90-е годы, когда ребёнка невозможно было отвести в детский сад. Их помещения сдавались в аренду банкам и коммерческим структурам. В этой связи Кравцов отметил важность принятого запрета на перепрофилирование любых образовательных учреждений.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
За три года в стране построено 1552 школы, продолжил министр. Причём он отметил, что это школы современные, с бассейнами, террасами и балконами, с улыбкой посетовав, что когда он сам учился, таких школ, к сожалению, просто ещё не было. Кроме того, отремонтировано и реконструировано ещё около 4,5 тысячи школ, и эта работа будет продолжаться.
В заключение Сергей Кравцов поблагодарил руководителей нескольких регионов-лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ, ремонту старых и в целом тех глав регионов, которые активно помогают эффективно работать и развиваться системе образования. Особо министр выделил губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Читайте также:
На выставке-форуме «Россия» 18 февраля проходит тематический День образования
Глава Минпросвещения РФ Кравцов попал в ДТП в центре Москвы
Кравцов пообещал Путину решить проблемы с нехваткой учителей
Сергей Кравцов сообщил, что с 2019 года в стране открыто 1676 детских садов, что во многом помогло решить проблему доступности детского дошкольного образования. Как и Голикова, министр просвещения вспомнил 90-е годы, когда ребёнка невозможно было отвести в детский сад. Их помещения сдавались в аренду банкам и коммерческим структурам. В этой связи Кравцов отметил важность принятого запрета на перепрофилирование любых образовательных учреждений.
За три года в стране построено 1552 школы, продолжил министр. Причём он отметил, что это школы современные, с бассейнами, террасами и балконами, с улыбкой посетовав, что когда он сам учился, таких школ, к сожалению, просто ещё не было. Кроме того, отремонтировано и реконструировано ещё около 4,5 тысячи школ, и эта работа будет продолжаться.
В заключение Сергей Кравцов поблагодарил руководителей нескольких регионов-лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ, ремонту старых и в целом тех глав регионов, которые активно помогают эффективно работать и развиваться системе образования. Особо министр выделил губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Читайте также:
На выставке-форуме «Россия» 18 февраля проходит тематический День образования
Глава Минпросвещения РФ Кравцов попал в ДТП в центре Москвы
Кравцов пообещал Путину решить проблемы с нехваткой учителей
Александр Бойцов