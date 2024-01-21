Губернатор Воробьёв рассказал, строительство каких дорог завершится в 2024 году

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что в текущем году в нескольких округах Московской области завершится строительство важных дорог. Об этом Воробьёв сообщил в интервью на телеканале «Россия 1».
По словам губернатора, ближе к концу этого года завершится строительство дорог в городских округах Ленинский, Балашиха, Лыткарино и Люберцы. К числу важных дорог Воробьёв также отнес Пироговскую хорду в Мытищах, сдача которой также произойдет в конце 2024 года.
Губернатор также сообщил о предстоящем завершении строительства Южно-Лыткаринской магистрали. На данный момент происходит строительство развязки в Вяземах на ЦКАД. По словам Воробьёва, благодаря ей люди смогут беспрепятственно осуществлять поездки по новому маршруту.
Сообщается, что в текущем году поменяют не менее 500 машин автобусов. Воробьёв подчеркнул, что Подмосковье полностью отказалось от приобретения новых автобусов малого класса, которые не удовлетворяют жителей. Есть автобусы большого и среднего классов, которые наиболее отвечают требованиям пассажиров.
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Екатерина Коршунова