Московская область в лидерах по строительству индивидуальных жилых домов

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По итогам прошлого года 10 крупнейших российских банков выдали на строительство частного дома более 118 тысяч кредитов на сумму на 537 млрд рублей.
Данный результат в 4 раза превысил показатели 2022 года. Об сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс на публичной дискуссии «Свой дом: от мечты к реализации» на международной выставке-форуме «Россия».
В рамках данной программы ДОМ.РФ уделит особое внимание защите средств граждан при строительстве домов и развитию цивилизованного частного домостроения.
За минувший год в РФ было возведено индивидуальных жилых домов общей площадью 59 млн. кв. м. Абсолютным лидером по вводу остается Московская область. В тройке лидеров оказались Краснодарский край и Ленобласть.
В марте прошлого года стартовало строительство первого кластера ИЖС в Дмитровском городском округе на более 1000 га. Были выданы первые разрешения на строительство на 267 домов ИЖС общей площадью 31 тыс. кв. м.
В 2024 году запустят строительство ещё шести кластеров ИЖС. До конца года планируется выдать разрешения на строительство 1300 домов общей площадью 155 тыс. кв. м.
Институт развития запустил программу субсидирования проектного финансирования (корпоративные кредиты по ставке не выше 1% годовых), а Банк ДОМ.РФ снизил ставку по ипотеке на 1%.
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«В прошлом году уже каждый 20 ипотечный заём был выдан на строительство частного дома, в то время как в 2022 году это был только один кредит из 50. Это стало логичным следствием решений, которые были приняты по поручению президента о распространении льготных ипотечных программ на сегмент ИЖС. Чтобы сохранить доступность кредитования нужен комплексный и системный подход. Для этого ДОМ.РФ прорабатывает создание единой программы поддержки ИЖС с сопоставимыми процентными ставками по действующим программам», –сообщил Алексей Ниденс.
За минувший год в РФ было возведено индивидуальных жилых домов общей площадью 59 млн. кв. м. Абсолютным лидером по вводу остается Московская область. В тройке лидеров оказались Краснодарский край и Ленобласть.
«Только в 2023 году было введено 7,7 млн кв. м ИЖС – лучший показатель в стране. Что мы делаем? Во-первых, чтобы гражданам было удобно получать всю разрешительную документацию создали единый сервис «Строим дом» вместе с ДОМ.РФ, запустили путеводитель об услугах и сервисах с «Дом Клик», ещё планируем на региональном портале запустить сервис «Построй свой дом». Во-вторых, ввели понятие «кластеры ИЖС», установили нормы проектирования, разработали меры поддержки застройщиков»,-рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.По её словам, цель кластерного подхода заключается в том, чтобы уйти от стихийной застройки хозспособом к сбалансированному развитию территорий.
В марте прошлого года стартовало строительство первого кластера ИЖС в Дмитровском городском округе на более 1000 га. Были выданы первые разрешения на строительство на 267 домов ИЖС общей площадью 31 тыс. кв. м.
В 2024 году запустят строительство ещё шести кластеров ИЖС. До конца года планируется выдать разрешения на строительство 1300 домов общей площадью 155 тыс. кв. м.
Институт развития запустил программу субсидирования проектного финансирования (корпоративные кредиты по ставке не выше 1% годовых), а Банк ДОМ.РФ снизил ставку по ипотеке на 1%.
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Мария Фирсова