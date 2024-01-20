На подмосковном стенде выставки «Россия» состоялся День строительства и ЖКХ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На подмосковном стенде выставки-форума «Россия» состоялся День строительства и ЖКХ. Об этом «Радио 1» сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Мастер-класс «Построй свой город будущего» провели преподаватели Техникума им. С.П. Королёва, который является флагманом в профессиональном строительном образовании региона.
Маленькие гости выставки побывали в роли строителей, возводя дома из конструктора. А более взрослые ребята смогли нарисовать лучевой и линейный план постройки, рассказала преподаватель учебного заведения Анастасия Филькова.
Также гости стенда смогли поучаствовать в викторине, организованной группой компаний «МСУ-1». Она реализовала на территории Подмосковья такие крупные проекты как: детская областная больница в Красногорске, «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы в Долгопрудном и селекционно-генетический центр «Смена» в Сергиево-Посадском округе.
В ходе викторины участники смогли ответить на вопросы, связанные со сферой строительства, и получить фирменные призы от организатора.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В День строительства и ЖКХ на стенде Подмосковья выступили представители Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Читайте также:
Московская область в лидерах по строительству индивидуальных жилых домов
Воробьёв объявил о решении проблемы всех 117 тыс подмосковных дольщиков
Дольщики проблемного ЖК «Митино Дальнее» начали получать ключи от квартир
Маленькие гости выставки побывали в роли строителей, возводя дома из конструктора. А более взрослые ребята смогли нарисовать лучевой и линейный план постройки, рассказала преподаватель учебного заведения Анастасия Филькова.
В ходе викторины участники смогли ответить на вопросы, связанные со сферой строительства, и получить фирменные призы от организатора.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В День строительства и ЖКХ на стенде Подмосковья выступили представители Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Одно из направлений работы Госстройнадзора – цифровизация. Например, есть сервис «Подмосковные стройки». В этом приложении можно узнать информацию о любом строящемся объекте на территории области. Одним из преимуществ является применение AR-технологии. Вы можете идти по улице, увидеть какую-то стройку школы или другого объекта, открываете мобильное приложение, наводите на строительную площадку и появляется полная информация: о ходе строительства, сроках, текущей динамике», – рассказал начальник пятого отдела ведомства Евгений Кузьмичёв.
Читайте также:
Московская область в лидерах по строительству индивидуальных жилых домов
Воробьёв объявил о решении проблемы всех 117 тыс подмосковных дольщиков
Дольщики проблемного ЖК «Митино Дальнее» начали получать ключи от квартир
Анастасия Чинкова