«Знакомства для честных»: Депутат рассказал о разделе знакомств на «Госуслугах»

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В России предложили создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств, где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера.
О работе раздела, где все желающие смогли бы найти свою вторую половинку, рассказал в беседе с «Радио 1» депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Эксперт уточнил, что личные данные о недвижимости или заработной плате в анкете указываться не будут, зато можно увидеть, холост человек или же находится в браке.
По мнению собеседника, раздел знакомств на «госуслугах» поможет сберечь время и найти действительно надежного партнёра, потому что фильтры и официальные данные не позволят обмануть.
Предложение отправлено на рассмотрение, но Виталий Милонов уверён, что подумать о нормальных честных юношах и девушках, которые хотят действительно найти себе судьбу, необходимо.
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«Ни один частный сервис не имеет юридической возможности проверять правильность указанных данных. Портал «Госулуги» проводит сертификацию учетной записи, таким образом, если вы хотите познакомиться для серьезных отношений, будете иметь возможность общаться только с теми, кто прошел проверку по выбранным вами фильтрам. Здесь все данные будут официальные, и можно как раз выбрать надёжного будущего спутника жизни, не попавшись на агентство эскортниц и прочих сомнительных личностей», — рассказал депутат.
Эксперт уточнил, что личные данные о недвижимости или заработной плате в анкете указываться не будут, зато можно увидеть, холост человек или же находится в браке.
«Никаких данных по недвижимости и зарплате быть не может, это неправильно указывать. На частных порталах знакомств множество людей, которые находятся в браке, но хотят сиюминутных увлечений на стороне. Частные порталы не имеют возможности получать государственные данные и проверять, в браке ли человек. А этот портал знакомств, будет предназначен именно для настоящей большой любви», — добавил эксперт.
По мнению собеседника, раздел знакомств на «госуслугах» поможет сберечь время и найти действительно надежного партнёра, потому что фильтры и официальные данные не позволят обмануть.
«Когда мы с кем-то знакомимся, мы имеем право на честную информацию, и в данном случае это как раз будет сервис для честных, а для остального остаются частные конторы», — добавил депутат.
Предложение отправлено на рассмотрение, но Виталий Милонов уверён, что подумать о нормальных честных юношах и девушках, которые хотят действительно найти себе судьбу, необходимо.
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Анастасия Бондарева