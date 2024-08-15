Хабиб Нурмагомедов закрыл многомиллионные долги перед налоговой

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что спортсмен выплатил 320 миллионов рублей. В прошлом месяце ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной стали его долги.
Ранее Федеральная налоговая служба закрыла несколько компаний, принадлежащих спортсмену. Одной из закрытых компаний стало ООО «Хикмет тревел», занимавшееся туризмом.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. На счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.
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Ранее Федеральная налоговая служба закрыла несколько компаний, принадлежащих спортсмену. Одной из закрытых компаний стало ООО «Хикмет тревел», занимавшееся туризмом.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. На счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.
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Екатерина Коршунова