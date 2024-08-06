Приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова из-за долга перед ФНС

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Судебные приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей из-за долга бойца в 302 миллиона рублей перед ФНС. Об этом пишет Mash.
По данным издания, под арест попал семейный дом Нурмагомедова в Дагестане, а также шесть люксовых автомобилей, среди которых Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser и другие.
Сейчас Нурмагомедов находится в Дубае, однако в ближайшее время вместе со своей командой Хабиб должен прилететь в Дагестан.
Ранее Федеральная налоговая служба закрыла несколько компаний, принадлежащих бойцу. Одной из закрытых компаний было ООО «Хикмет тревел», занимавшееся туризмом.
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Сейчас Нурмагомедов находится в Дубае, однако в ближайшее время вместе со своей командой Хабиб должен прилететь в Дагестан.
Ранее Федеральная налоговая служба закрыла несколько компаний, принадлежащих бойцу. Одной из закрытых компаний было ООО «Хикмет тревел», занимавшееся туризмом.
Причиной закрытия стали недостоверные сведения в официальных документах. В результате счёт компании был заблокирован, а также заблокирован счёт благотворительного фонда, связанного с этой компанией.
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Элина Позднякова