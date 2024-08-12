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Курьеры отсудили у популярного российского блогера полмиллиона рублей

Mash: курьеры бывшего суши-бара Гасанова отсудили у него 500 тысяч рублей
12 августа 2024, 12:01
Фото: iStock/Elena Chelysheva

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Курьеры бывшего суши-бара блогера Гусейна Гасанова отсудили у него полмиллиона рублей. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что сотрудники компании «Банда Фудс» отсудили у Гасанова более 500 тысяч рублей за неоплату доставки по договору. Также блогер потерял еще 200 тысяч рублей на судебных издержках.

Напомним, ООО «БАНДА ФУДС» Гасанов открыл весной прошлого года. В июле текущего года блогер закрыл компанию, после чего курьерское ООО «Доставка 24», представители которого занимались доставкой роллов, подало суд на компанию Гасанова.



Ранее Федеральная налоговая служба сообщила о намерении через суд изъять машины и апартаменты блогера из-за неоплаченного долга.

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#машины
#служба
Детей из Подмосковья пригласили участвовать в создании портала о Великой Победе
12 августа 2024, 12:25

Фото: iStock / MiMaLeFi

Детей сотрудников коммерческих компаний Подмосковья пригласили принять участие в создании Всероссийского просветительского мультимедийного интернет-портала «ПОБЕДАДОБРА.РФ». Мероприятие проводится в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2025 году.
«Наша цель – создать уникальное онлайн-пространство, где дети и подростки со всей страны смогут выразить признательность героям Великой Отечественной войны через творчество, размышления и общение. Приглашаем принять участие творческие команды от 5 до 20 человек, состоящие из детей сотрудников местных компаний в возрасте от 8 до 17 лет», – сообщили организаторы мероприятия, Информационное агентство «ДОБРОЕ ИНФО».
На портале ПОБЕДАДОБРА.РФ для каждой коммерческой организации будет создан индивидуальный раздел/
«Там юные представители смогут еженедельно в течение полугода размещать свой интересный мультимедийный фото-, видео- и аудиоконтент о себе, родителях, их работе, компании и о событиях времён войны», – добавили организаторы.
Помимо наполнения интернет-раздела, дети будут задействованы во всероссийских творческих конкурсах в качестве участников и членов жюри. Они также смогут написать письма сверстникам из 2100 года.

Таким образом компании смогут внести вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, продемонстрировать заботу о детях сотрудников, дать им возможность проявить себя, а также применить рекламные возможности портала для повышения узнаваемости своей компании или бренда.
«Давайте вместе создадим яркое и запоминающееся событие к 80-летию Великой Победы, которое объединит поколения и сохранит память о подвиге народа», – призвали организаторы.
Все вопросы по поводу участия можно направлять на электронный адрес blago-konkurs@mail.ru

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 540 человек
12 августа 2024, 12:19

Фото: iStock/marchmeena29

Свыше 540 человек переселили из жилья, признанного авариным, в 17 городских округа Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минсптройкомплекса региона.
«За прошедшую неделю из аварийного жилья в области переселён 541 человек. Расселено 222 аварийных жилых помещений. Общая площадь расселенного жилого фонда составила более 9,7 тыс. квадратных метров», — отмечается в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке или выплатили выкупную стоимость жилья.

Из аварийных домов были расселены жители следующих округов: Сергиево-Посадский, Подольск, Раменский, Воскресенск, Рузский, Клин, Орехово-Зуевский, Истра. Пушкинский, Домодедово, Дмитровский, Егорьевский, Волоколамский, Коломна, Богородский, Электросталь и Жуковский. Расселение проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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#подмосковье
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В Лотошине проведут реконструкцию котельной №6
12 августа 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную №6, расположенную на 2-й Ветеринарной улице в Лотошине, собираются реконструировать, подряд на выполнение этих работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию котельной с поставкой туда всего необходимого оборудования. Все работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 79 миллионов 364 тысячи 710 рублей. Заявки принимаются до 15 августа.

Проект будет финансироваться из бюджетов Московской области и городского округа Лотошино.

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Здание посольства Литвы в Москве облили красной краской
Входы в здание посольства Литвы в Москве облили красной краской
12 августа 2024, 11:52

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Неизвестные облили красной краской два входа в здание посольства Литвы в Борисоглебском переулке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, на табличке на стене посольства были оставлены красные отпечатки ладоней.

В настоящее время обстановка около диппредставительства европейского государства спокойная. Возле здания в штатном режиме продолжает работу фотовыставка «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы».

Ранее, 12 июля, сообщалось, что красной краской была облита ограда посольства Чехии в Москве. Также этой же краской был испачкан турникет на входе в здание. Подробнее об этом инциденте читайте в материале «Радио 1».

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#здание
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Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Писеев
Экс-президент Федерации фигурного катания России Писеев умер в возрасте 82 лет
12 августа 2024, 11:13

Фото: iStock/jorgeantonio

Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев скончался в возрасте 82 лет. Об этом говорится на сайте организации.
Уточняется, что Писеев умер после тяжелой болезни. В сообщении организации отмечается, что Писеев не представлял свою жизнь без фигурного катания. В Федерации выразили соболезнования родным, близким и коллегам экс-президента ФФККР.

Валентин Писеев возглавлял ФФККР с 1992 по 2010 год. После он занимал должность гендиректора до 2014 года.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в толкании ядра легкоатлетка Галина Зыбина скончалась в возрасте 93 лет. Причины смерти Зыбиной не разглашаются. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#спорт
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Омбудсмен Москалькова встретилась в Клину с беженцами из Курска
12 августа 2024, 10:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова навестила в Клину эвакуированных жителей Курского приграничья и выяснила, какая им нужна помощь.
Она приехала в оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» вместе с подмосковным омбудсменом Ириной Фаевской и главой городского округа Алёной Сокольской, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В лагере размещены 130 курян. Они убегали, спасались, спешно вывозили из-под обстрелов детей. Самым маленьким – 10 месяцев, старшим – 17 лет. Сейчас похолодало, и у них даже нет с собой тёплых вещей. Но в перечне вопросов, которые нужно решить в первую очередь, этот – самый несложный», – уверена Сокольская.
Она добавила, что детям уже нужно готовится к школе. Более важный вопрос – воссоединение семей, так как эвакуировали только мам с детьми, и возможность трудоустройства в Клину. По словам Сокольской, нескольким семьям уже сейчас муниципалитет помогает воссоединиться и помочь найти работу в муниципальных структурах – городском хозяйстве, образовании и системе ЖКХ.

Москалькова также через звонки министру по чрезвычайным ситуациям России решала вопросы помощи семьям с прибытием в Подмосковье.
«Вся страна переживает за вас и хочет помочь. Я сегодня в Клину, чтобы попытаться решить на федеральном уровне насущные вопросы, которые требуют внимания высшего руководства страны», – сказала правозащитник.
Подмосковье первым среди российских регионов предоставило кров и помощь курянам. Московская область приняла 424 человека. Половину из них разместили в Клину в лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что Подмосковье примет ещё более 300 человек. 63 малыша из Дома ребёнка размещают в семейном центре «Преображение» в Егорьевске, 21 несовершеннолетнего с паллиативным статусом – в Подольской детской больнице. Ещё пять автобусов приехали в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступине – всего 196 мам с детьми.

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#губернатор
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Депутат Хинштейн возмутился карьерным ростом судьи, отпустившего мигранта-рецидивиста
Хинштейн: судья Лясковский, отпустивший мигранта, продолжает строит карьеру
12 августа 2024, 10:55

Фото: iStock/Zolnierek

Самарский судья, отпустивший мигранта-рецидивиста, впоследствии напавшего на депутата Госдумы Михаила Матвеева, продолжает строить карьеру на своей должности. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Отмечается, что мировой судья судебного участка №15 Кировского района Самары Сергей Лясковский заявился на конкурс в Высшую квалифколлегию судей России в надежде получить должность федерального судьи Самарского гарнизонного военного суда.

При этом уточняется, что ранее этот пост занимаю тесть Лясковского Алексей Жарков, который сейчас является исполняющим обязанности председателя шестого кассационного суда и ближайшим соратником лишённого судейских полномочий Александра Ефанова.

Хинштейн напомнил, что в ноябре 2022 года Лясковский прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении мигранта Бохирова, обвиняемого в краже. Уточняется, что это уже повторное привлечение иностранца к уголовной ответственности. После снятия дела с рассмотрения Бохиров вместе с сообщниками напал на депутата Матвеева, после чего уже окончательно был арестован.

В заключение депутат подчеркнул, что направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России обращение о недопустимости назначения Лясковского федеральным судьёй.

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#нападение
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В лесах Ступина и Серпухова убрали около 100 нелегальных рекламных объявлений
12 августа 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Почти 100 нелегально размещённых рекламных объявлений демонтировали в лесах, расположенных на территории городских округов Ступино и Серпухов, с начала текущего года, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«С начала года лесничие ликвидировали 97 несанкционированных рекламных баннеров, размещенных на деревьях. Чаще всего такие баннеры встречаются вдоль федеральных трасс и дорожных развязок, а также рядом с населёнными пунктами», — отмечается в сообщении.
Работа по ликвидации таких баннеров проводится регулярно.

В региональном Комлесхозе отметили, что вывески, прикреплённые проволокой или гвоздями к живым деревьям, наносят им непоправимый вред — приводят к усыханию и гибели. Штраф за это нарушение составляет до 300 тысяч рублей.

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Активисты Движения первых из Павловского Посада посетили предприятие «ЭКОлаб»
12 августа 2024, 10:18

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Предприятие по производству лекарств и наборов для различных медицинских тестов «ЭКОлаб», расположенное в Электрогорске, посетили с профориентационной экскурсией члены Движения первых из Павлово-Посадского городского округа, мероприятие было организовано в рамках всероссийской акции «Первые в профессии», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Своими впечатлениями от экскурсии поделились её участники.

«Нас очень тепло встретили, рассказали о производстве, познакомили со своими «подопечными». Это отличная практика и возможность получения новых знаний», — сказали ребята.
Отмечается, что предприятие «ЭКОлаб» производит более 400 наименований продукции, которая поставляется в разные регионы России, а также за пределы нашей страны.

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