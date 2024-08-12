Курьеры отсудили у популярного российского блогера полмиллиона рублей

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Курьеры бывшего суши-бара блогера Гусейна Гасанова отсудили у него полмиллиона рублей. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что сотрудники компании «Банда Фудс» отсудили у Гасанова более 500 тысяч рублей за неоплату доставки по договору. Также блогер потерял еще 200 тысяч рублей на судебных издержках.
Напомним, ООО «БАНДА ФУДС» Гасанов открыл весной прошлого года. В июле текущего года блогер закрыл компанию, после чего курьерское ООО «Доставка 24», представители которого занимались доставкой роллов, подало суд на компанию Гасанова.
Ранее Федеральная налоговая служба сообщила о намерении через суд изъять машины и апартаменты блогера из-за неоплаченного долга.
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Напомним, ООО «БАНДА ФУДС» Гасанов открыл весной прошлого года. В июле текущего года блогер закрыл компанию, после чего курьерское ООО «Доставка 24», представители которого занимались доставкой роллов, подало суд на компанию Гасанова.
Ранее Федеральная налоговая служба сообщила о намерении через суд изъять машины и апартаменты блогера из-за неоплаченного долга.
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Екатерина Коршунова