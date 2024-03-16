Фото: iStock/ https://radio1.ru/news/proisshestviya/saiti-rossiiskih-bankov-vzlomali-hakeri/
Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК) и разместили там ложную информацию об эвакуации из Белгородской области, сообщил ТАСС председатель РКК Павел Савчук.
На сайте появилось сообщение о том, что организация якобы проводит платную эвакуацию с территории белгородского региона. В тексте были приведены расценки. А сама эвакуация, как заявлено, организована в ответ на обращение «Русского добровольческого корпуса»* («РДК»).
Сейчас специалисты устраняют проблемы на сайте, доступ к нему может быть временно ограничен, сказал Савчук.
Он отметил, что белгородское отделение Красного Креста оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме, не организует платную эвакуацию и не поддерживает инициативы вооруженных группировок.
Савчук добавил, что такие акты недопустимы в любое время. Он обратился к IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности ресурсов РКК для бесперебойной гуманитарной работы и оказания помощи людям.
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Сейчас специалисты устраняют проблемы на сайте, доступ к нему может быть временно ограничен, сказал Савчук.
Савчук добавил, что такие акты недопустимы в любое время. Он обратился к IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности ресурсов РКК для бесперебойной гуманитарной работы и оказания помощи людям.
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Ювелина Бернст