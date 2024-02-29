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Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины

Верховная Рада Украны сообщила о хакерской атаке на свой сайт
29 февраля 2024, 02:00
Фото: iStock/Михаил Руденко

Фото: iStock/Михаил Руденко

Сайт Верховной Рады Украины стал объектом хакерской атаки, передает РБК, ссылаясь на пресс-службу парламента.
Как указывает материал, ссылка на Telegram-канал парламента, закрепленная на сайте, вела на фальшивую страницу.

Уточняется, что сайт вернулся к нормальной работе через 13 минут после атаки.


Ранее хакеры взломали эфир украинского канала и разместили на нем пророссийские лозунги.

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#украина
#хакер
#telegram
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В США заявили, что Украина потеряла ключевого союзника в Вашингтоне
Politico: Украина лишилась ключевого союзника в Вашингтоне
29 февраля 2024, 02:12

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина потеряет важного сторонника, если Митч Макконнелл больше не будет лидером республиканского меньшинства Сената, пишет Politico.
Согласно материалу издания, хотя сенатор известен своей поддержкой Киева, внутри Республиканской партии возникают сомнения по поводу дальнейшей поддержки союзников Украины. Так, например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что вашингтонские власти должны в первую очередь сосредоточиться на разрешении кризиса с мигрантами на южной границе США.

28 февраля Макконнелл объявил, что покинет свой пост в ноябре. 28-летний конгрессмен объяснил это тем, что настало время, когда необходимо новое поколение лидеров.

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#украина
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#подделка
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Врач Белого дома: Байден страдает от нескольких заболеваний
Терапевт О'Коннор: Байдену диагностировали несколько болезней
29 февраля 2024, 01:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

У президента США Джо Байдена впервые диагностировано обструктивное апноэ сна, сообщает терапевт Кевин О'Коннор, огласивший результаты ежегодного обследования американского лидера.
Кроме того, у 81-летнего политика есть ряд ранее выявленных недугов, включая мерцательную аритмию, периферическую нейропатию, гиперлипидемию, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и артрит. Также Байден страдает от сезонной аллергии. Ему прописывают лекарства для лечения вышеупомянутых недугов.

Ранее президент заявил журналистам о медицинском обследовании: «Ничего не отличается от прошлого года. Все здорово».

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#джозеф байден
#здоровье
#сша
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Конгресс США достиг соглашения по финансированию правительства
Politico: Конгресс США предотвратил остановку работы правительства
29 февраля 2024, 01:03

Фото: iStockphoto/trekandshoot

Конгресс США достиг соглашения, которое позволяет избежать остановки работы правительства, сообщает Politico.
Ключевые республиканские и демократические законодатели согласились продлить работу многих правительственных учреждений до 8 марта и позволить некоторым структурам получать финансирование до 22 марта.

Как передает Politico, спикер Палаты представителей Майк Джонсон играет ключевую роль, и обе палаты должны проголосовать быстро, чтобы избежать остановки работы правительства.

Остановка может наступить в США 2 марта и не позволить руководству принять бюджет на текущий финансовый год. Членам Палаты представителей уже трижды приходилось принимать законы о временном финансировании государственных учреждений и программ.

В то же время президент Джо Байден должен представить свое предложение по бюджету на 2025 год 11 марта.

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#конгресс сша
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Байден отказался от идеи ухода в отставку
Белый дом: Байден не планирует покидать пост после ухода Митча Макконнелла
29 февраля 2024, 00:48

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не намерен уходить в отставку после того, как лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл объявил о своей отставке, сообщила глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что глава государства продолжит работать «на благо американцев». Пресс-секретарь администрации акцентировала внимание на достижениях нынешнего руководства в области экономики, здравоохранения и борьбы с изменением климата. По словам Жан-Пьер, президентство Байдена имеет историческое значение.

Ранее глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что покинет свой пост в ноябре 2024 года. 82-летний конгрессмен объяснил это тем, что настало время, когда необходимо новое поколение лидеров.

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#джозеф байден
#белый дом
#сша
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Байден раскрыл результаты нового медосмотра
Байден: в ходе ежегодного медосмотра не было выявлено ничего нового
29 февраля 2024, 00:01

Фото: kremlin

Президент США Джо Байден раскрыл результаты своего ежегодного медицинского обследования, цитирует его слова РИА Новости.
По словам американского лидера, в результате медосмотра не было выявлено «никаких новых проблем со здоровьем».

Байден прошел медобследование в среду, 28 февраля, в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

Ранее американский президент выразил недовольство заявлением о его проблемах с памятью.

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#здоровье
#сша
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Германия опубликовала четырехэтапный сценарий «вторжения» России в НАТО
Газета Bild опубликовала четырехэтапный план нападения России на НАТО
28 февраля 2024, 23:43

Фото: iStock/Volodymyr Kalyniuk

Немецкое издание Bild опубликовало потенциальный сценарий нападения России на НАТО. Издание заявило, что этот сценарий основан на правительственных документах, представленных в парламент, передает Lenta.ru.
Согласно сценарию, атака будет состоять из четырех этапов. Первая фаза – массированная дезинформационная кампания в СМИ и социальных сетях с целью расколоть западное общество. Возможны также кибератаки на критически важные инфраструктуры.

На втором этапе Москва начнет военные операции на границах НАТО, одновременно активизируя шпионаж и кибератаки. Она может нейтрализовать первые спутники в космосе и атаковать немецкие химические заводы и атомные электростанции.

Третий этап – прямое вторжение российских войск. Четвертый этап – война на суше, под водой, в воздухе и космосе. Не исключено, что Москва может применить биологическое, химическое или ядерное оружие, а также сжечь все электронное оборудование с помощью электромагнитных импульсов.

Ранее сообщалось, что, согласно сценарию Министерства обороны Германии, война между НАТО и Россией может начаться летом 2025 года. Наиболее вероятным местом конфликта эксперты называют Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

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#нато
#германия
#украина
#россия
#война
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Состоялся ежегодный Форум «Национальная безопасность России»
28 февраля 2024, 23:36

Фото: istockphoto.com/hxdbzxy

Состоялся ежегодный Форума «Национальная безопасность России», посвящённый теме «Безопасность государства и общества в условиях СВО и санкционного давления».
В нём приняли участие представители органов власти разных уровней, депутаты, сенаторы, члены Общественной палаты России и общественных советов при ведомствах, представители экспертного сообщества, профильных НКО и СМИ.

Специалисты в ходе форума отметили, что России удалось справится с прессингом Запада, продемонстрировав военную и экономическую прочность.

«Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру, что нас не сломить ни на поле боя, ни в попытках экономического давления. Так было, есть и будет! Коллективный запад плохо знает историю, мы им снова дадим урок, который они запомнят надолго», — приводит Общественная Служба Новостей слова председателя президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового.

Отмечается, что форум был организован Общероссийской организацией «Офицеры России».

Ранее в подмосковном Одинцове в рамках марафона «Служение» прошла очередная встреча «Сильнее стали», в которой поучаствовали более 160 представителей муниципального сообщества со всей страны.

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#россия
#форум
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#специалисты
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В США заявили, что следят за действиями России в Приднестровье
Госдеп США: Вашингтон следит за поведением России в Приднестровье
28 февраля 2024, 23:19

Фото: iStock/BalkansCat

Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию в Приднестровье и действия России, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, передает информационное агентство ТАСС.
По словам Миллера, Вашингтон поддерживает территориальную целостность Молдавии и призывает Кишинев и Тирасполь к совместному решению «насущных проблем».

Ранее стало известно, что парламент Приднестровья намерен попросить помощи у России.

В результате этого Кишинев обвинил Тирасполь в распространении пропагандистских заявлений.

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#молдова
#россия
#сша
#кишинёв
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Украинские депутаты призвали к запрету Telegram
Комитет Верховной Рады по свободе слова предложил запретить мессенджер Telegram
28 февраля 2024, 23:03

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Комитет Верховной Рады по свободе слова одобрил предложение о запрете мессенджера Telegram на территории Украины, сообщает РИА Новости.
Участники круглого стола комиссии «выразили убеждение» в необходимости найти способ для запрета деятельности российского мессенджера. Инициативу поддержали «представители медиасообщества», правительства и гражданских институтов.

Ранее российское Министерство внутренних дел сообщало, что украинские спецслужбы осуществляют вербовку россиян через Telegram-каналы.

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