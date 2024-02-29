Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины

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Сайт Верховной Рады Украины стал объектом хакерской атаки, передает РБК, ссылаясь на пресс-службу парламента.
Как указывает материал, ссылка на Telegram-канал парламента, закрепленная на сайте, вела на фальшивую страницу.
Уточняется, что сайт вернулся к нормальной работе через 13 минут после атаки.
Ранее хакеры взломали эфир украинского канала и разместили на нем пророссийские лозунги.
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Александр Климов