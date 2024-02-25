Хакеры разместили в эфире украинского канала пророссийские лозунги

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Хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой», разместив там пророссийские лозунги.
«Сегодня в 18:33 телеканал «Прямой» подвергся российской хакерской атаке», — сделало официальное заявление руководство телеканала в своем Telegram-канале.
В бегущей информационной строке появилась российская пропаганда, поясняется в сообщении.
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