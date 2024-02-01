ХАМАС согласилось на освобождение палестинских заключенных из тюрем Израиля

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Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщила о том, что между Израилем и ХАМАС новое соглашение включает в себя несколько этапов: сначала бои прекратятся на шесть недель с тем, чтобы дать возможность освободить детей, женщин и пожилых людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. В ответ на это Израиль освободит значительное число палестинских заключенных и увеличит поток гуманитарной помощи в Газу.
Затем ХАМАС начнет освобождать израильских женщин-военнослужащих, а на третьем, финальном этапе — и солдат-мужчин. Взамен радикальное палестинское движение получит международные гарантии (в том числе и от Соединённых Штатов), что во время указанной паузы в боевых действиях будет достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое приведет к окончательному прекращению войны.
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