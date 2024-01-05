JP: Израиль раскрыл детали послевоенного устройства сектора Газа

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Израиль не планирует устанавливать административный контроль над сектором Газа, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на документ о задачах на послевоенный период, подготовленный Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) во главе с министром обороны страны Йоавом Галантом.
Согласно ему, после завершения военной операции в анклаве через какое-то время власть будет передана местной администрации. Раскрытый изданием план предполагает интеграцию существующих в Газе гражданских административных структур в более широкое «местное правительство», в котором не будет сторонников палестинского движения ХАМАС.
Ранее сообщалось, что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке угрожает Израилю снижением валового внутреннего продукта (ВВП) сразу на четыре процента.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции сообщил о том, что конфликт в секторе Газа продлится ещё несколько месяцев. Он отметил, что кампания будет завершена, как только удастся достичь всех поставленных целей и уничтожить движение ХАМАС в секторе Газа.
Также Нетаньяху заявил, что в случае расширения противостояния за счёт ливанской группировки «Хезболлах», Израиль нанесёт такой удар, который шокирует как сам Ливан, так и Иран, и всех остальных противников.
Египет также представил Израилю и Палестинскому движению ХАМАС свой вариант по прекращению военных действий в секторе Газа и постконфликтному мирному урегулированию. Этот план состоит из трёх этапов. Первый предполагает заключение гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможным продлением еще на такой же срок. В течение этого времени боевики ХАМАС должны освободить 40 израильских женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену. План предусматривает, что в ответ Израиль освободит 120 пленных палестинцев из тех же категорий людей. Во время перемирия в сектор Газа будут доставлены продовольствие, медикаменты и топливо.
В рамках второго этапа египетского предложения планируется создание правительства технократов, которое возьмёт на себя курирование вопросов доставки гуманитарной помощи, процесс восстановления сектора Газа и подготовку проведения всеобщих президентских выборов в Палестине.
Последний этап плана предполагает полное прекращение огня, освобождение всех израильских заложников и определение количества палестинских заключенных, которых в ответ освободит Израиль. Также в ходе третьего этапа израильские войска должны покинуть города сектора Газа и предоставить возможность жителям анклава вернуться в свои дома.
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«Ответственность будет на палестинских органах, при условии отсутствия враждебности к Израилю», — подчеркнул Йоав Галант.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции сообщил о том, что конфликт в секторе Газа продлится ещё несколько месяцев. Он отметил, что кампания будет завершена, как только удастся достичь всех поставленных целей и уничтожить движение ХАМАС в секторе Газа.
Также Нетаньяху заявил, что в случае расширения противостояния за счёт ливанской группировки «Хезболлах», Израиль нанесёт такой удар, который шокирует как сам Ливан, так и Иран, и всех остальных противников.
Египет также представил Израилю и Палестинскому движению ХАМАС свой вариант по прекращению военных действий в секторе Газа и постконфликтному мирному урегулированию. Этот план состоит из трёх этапов. Первый предполагает заключение гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможным продлением еще на такой же срок. В течение этого времени боевики ХАМАС должны освободить 40 израильских женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену. План предусматривает, что в ответ Израиль освободит 120 пленных палестинцев из тех же категорий людей. Во время перемирия в сектор Газа будут доставлены продовольствие, медикаменты и топливо.
В рамках второго этапа египетского предложения планируется создание правительства технократов, которое возьмёт на себя курирование вопросов доставки гуманитарной помощи, процесс восстановления сектора Газа и подготовку проведения всеобщих президентских выборов в Палестине.
Последний этап плана предполагает полное прекращение огня, освобождение всех израильских заложников и определение количества палестинских заключенных, которых в ответ освободит Израиль. Также в ходе третьего этапа израильские войска должны покинуть города сектора Газа и предоставить возможность жителям анклава вернуться в свои дома.
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Артем Путинцев