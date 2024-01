Reuters: Израиль и ХАМАС согласны на месячное перемирие и обмен военнопленными

«Уже много лет люди — даже друзья и семья — спрашивают меня, почему я продолжаю это делать, учитывая мой возраст <...> Просто это было такое счастье — делать это! Кто бы не хотел быть тем, кто представит этих потрясающих рассказчиков, продюсеров, сценаристов и других», — сказал Осгуд после выхода на пенсию.









Журналист, получивший премию «Эмми», был ведущим CBS Sunday Morning в течение 22 лет и был ведущим продолжительного радиошоу «Досье Осгуда». Он проработал 45 лет в CBS News, прежде чем уйти на пенсию в сентябре 2016 года.Осгуд вырос в Балтиморе, Филадельфии и Нью-Джерси, где он разносил газеты. После непродолжительной службы в армии он помог создать первый в стране платный кабельный канал WHCT в Хартфорде. Когда предприятие провалилось, Осгуд принял предложение друга по колледжу о должности ведущего эфира на радио ABC в Нью-Йорке в 1963 году.Начиная с 1967 года, Осгуд был ведущим-репортером WCBS NewsRadio 88 в Нью-Йорке. Его отличительный стиль позволил ему получить работу в CBS Network, где он оставался до конца своей карьеры. Осгуд работал почти над каждым шоу в CBS News на протяжении почти пяти десятилетий работы в этой телекомпании.За свою карьеру Осгуд получил четыре премии «Эмми», а также бесчисленное множество других наград, включая премию Джорджа Фостера Пибоди и награду Национальной ассоциации телерадиовещателей за выдающиеся заслуги.Осгуд также был талантливым поэтом и прозаиком и часто играл на пианино во время своего воскресного утреннего шоу по праздникам. Иногда он выступал с профессиональными оркестрами, такими как The New York Pops, The Boston Pops и Mormon Tabernacle Choir.