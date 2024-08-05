Хаос в Ретроградный Меркурий: Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа для всех знаков зодиака

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В деловой сфере ситуация будет развиваться динамично. Можно рассчитывать на новые знакомства, которые окажутся интересными и долгосрочными.
В любовной сфере надо ставить практичные цели и прислушаться к разуму. Важно проявить заботу о здоровье друг друга. Эмоциональным всплескам в личной жизни лучше предпочесть спокойное и ровное течение дел.
В вопросах здоровья на первое место надо поставить порядок и чистоту. Благоприятны диеты и разгрузочные дни. Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период 5 по 11 августа.
Меркурий переходит в ретроградное движение. Он будет в таком положении с 5 по 28 августа.
На протяжении двадцати четырёх дней пригодится поговорка «факт-упрямая вещь». Для того чтобы не столкнуться с путаницей в документах и с хаосом в ведении дел, надо потратить время и во всём разобраться. Лучше требовать оригиналы документов и проверять все досконально. Необходим максимум рационального мышления. Важно быть очень собранными и сконцентрированными. На протяжении всего периода Ретроградного Меркурия необходимо беречь себя от интеллектуального перенапряжения.
Хорошо быть наблюдательными и подмечать детали. Важно поддерживать порядок и дома, и на рабочем месте. Аккуратность, опрятность и стремление к качественному выполнению своей работы помогут преуспеть в карьере.
Телец вовремя проявит инициативу. Он сможет укрепить свое положение и связи.
Близнецам надо проявить свои ораторские способности. Им хороше сделать свою речь более изысканной, а голос более мягким.
Раку надо направить свою душевную теплоту на близких. Любовь и благородство пробудится в тех, кого он любит.
Льву полезно увлечься новым проектом и черпать вдохновение из новых впечатлений.
Дева почувствует желание интеллектуально вырасти. Ей благоприятно начинать обучение и побольше читать.
Весам для того, чтобы легче справляться с рутинной работой, надо проявить свои таланты и творческие способности.
Скорпиона потянет на спор и выяснение отношений. Ему нужно взглянуть в будущую перспективу и оценить результат, который может получиться в результате разногласий.
Стрельцу надо направить свой энтузиазм и энергию на формирование желанных событий в своей судьбе.
Козерогу надо проявить дипломатию и такт. Переговоры нужно вести на основании как своих интересов, так и интересов партнёра.
У Водолея повысится чувство ответственности и серьёзность. Ему важно отсеить ненужные и бесполезные связи.
Рыбам желательно проявить терпение и верить в свой успех. Позитивное мышление им поможет в преодолении трудностей.
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В вопросах здоровья на первое место надо поставить порядок и чистоту. Благоприятны диеты и разгрузочные дни. Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период 5 по 11 августа.
Меркурий переходит в ретроградное движение. Он будет в таком положении с 5 по 28 августа.
На протяжении двадцати четырёх дней пригодится поговорка «факт-упрямая вещь». Для того чтобы не столкнуться с путаницей в документах и с хаосом в ведении дел, надо потратить время и во всём разобраться. Лучше требовать оригиналы документов и проверять все досконально. Необходим максимум рационального мышления. Важно быть очень собранными и сконцентрированными. На протяжении всего периода Ретроградного Меркурия необходимо беречь себя от интеллектуального перенапряжения.
Хорошо быть наблюдательными и подмечать детали. Важно поддерживать порядок и дома, и на рабочем месте. Аккуратность, опрятность и стремление к качественному выполнению своей работы помогут преуспеть в карьере.
Особые рекомендации для каждого знака зодиакаОвну надо найти время на встречи с друзьями и единомышленниками. Ему необходимы доброта и доверительное общение.
Телец вовремя проявит инициативу. Он сможет укрепить свое положение и связи.
Близнецам надо проявить свои ораторские способности. Им хороше сделать свою речь более изысканной, а голос более мягким.
Раку надо направить свою душевную теплоту на близких. Любовь и благородство пробудится в тех, кого он любит.
Льву полезно увлечься новым проектом и черпать вдохновение из новых впечатлений.
Дева почувствует желание интеллектуально вырасти. Ей благоприятно начинать обучение и побольше читать.
Весам для того, чтобы легче справляться с рутинной работой, надо проявить свои таланты и творческие способности.
Скорпиона потянет на спор и выяснение отношений. Ему нужно взглянуть в будущую перспективу и оценить результат, который может получиться в результате разногласий.
Стрельцу надо направить свой энтузиазм и энергию на формирование желанных событий в своей судьбе.
Козерогу надо проявить дипломатию и такт. Переговоры нужно вести на основании как своих интересов, так и интересов партнёра.
У Водолея повысится чувство ответственности и серьёзность. Ему важно отсеить ненужные и бесполезные связи.
Рыбам желательно проявить терпение и верить в свой успех. Позитивное мышление им поможет в преодолении трудностей.
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Парапсихолог посоветовала родившимся под знаками Собаки и Кролика быть осторожными
Алина Юрчак