Ложные надежды и пустые слова: астролог рассказала, какие знаки зодиака могут ждать неприятности

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Проявить осторожность летом каждому знаку зодиака необходимо по-разному.
О чём всерьёз надо задуматься и на что обратить внимание в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Овну надо себя беречь, не испытывать на прочность и не перенапрягаться. Любые кардинальные перемены нужно отложить.
Тельцу следует опасаться, чтобы в порыве мимолётного энтузиазма он не отвлёкся на ненужное ему и не свернул с пути к своей цели.
Близнецам не желательно впадать в крайности. Слишком резкие поступки могут не дать ожидаемый результат, и приложенные ранее усилия окажутся напрасными.
Раку следует избегать излишней оригинальности и не требовать от себя немедленных результатов. Прогрессивность лучше внедрять постепенно и осторожно.
Льву может навредить неуместное самопожертвование. Ему надо полагаться на свой оптимизм и жизнелюбие. Его уверенность в себе поможет победить негативные эмоции и подавленность самовыражения.
Деве повнимательнее нужно с напористым поведением. Если оно перейдет в чрезмерную настойчивость, то она столкнётся с трудностями, которые можно было бы обойти.
Весам могут доставить неприятности обязательства, взятые не по силам. Поэтому им желательно соизмерить свои ресурсы и возможности.
Скорпиону благоприятно заранее позаботится о высказываниях на публике. Своё красноречие ему надо подкреплять фактами, чтобы не прослыть пустословом.
Стрельцу важно направить всё внимание на сохранение стабильности в своей жизни и стать эмоционально неуязвимым.
Козерогу осторожность не помешает в делах, связанных с конкуренцией. Не стоит любой ценой идти к успеху. Важнее не наживать врагов, а окружать себя союзниками и помощниками.
Для Водолея в делах самым главным будет - не упустить свою удачу из-за беспечности или безосновательной надежды. В любви, чтобы не отпугнуть везение, надо пресечь попытки обесценить чувства в пользу логики.
Рыбы должны меньше ориентироваться на навязанные кем-то ценности и на чужие желания. Им необходимо слушать свою интуицию, не поддаваться на провокации и избегать тех, кто пытается их торопить, подгонять к решительным действиям.
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Овну надо себя беречь, не испытывать на прочность и не перенапрягаться. Любые кардинальные перемены нужно отложить.
Тельцу следует опасаться, чтобы в порыве мимолётного энтузиазма он не отвлёкся на ненужное ему и не свернул с пути к своей цели.
Близнецам не желательно впадать в крайности. Слишком резкие поступки могут не дать ожидаемый результат, и приложенные ранее усилия окажутся напрасными.
Раку следует избегать излишней оригинальности и не требовать от себя немедленных результатов. Прогрессивность лучше внедрять постепенно и осторожно.
Льву может навредить неуместное самопожертвование. Ему надо полагаться на свой оптимизм и жизнелюбие. Его уверенность в себе поможет победить негативные эмоции и подавленность самовыражения.
Деве повнимательнее нужно с напористым поведением. Если оно перейдет в чрезмерную настойчивость, то она столкнётся с трудностями, которые можно было бы обойти.
Весам могут доставить неприятности обязательства, взятые не по силам. Поэтому им желательно соизмерить свои ресурсы и возможности.
Скорпиону благоприятно заранее позаботится о высказываниях на публике. Своё красноречие ему надо подкреплять фактами, чтобы не прослыть пустословом.
Стрельцу важно направить всё внимание на сохранение стабильности в своей жизни и стать эмоционально неуязвимым.
Козерогу осторожность не помешает в делах, связанных с конкуренцией. Не стоит любой ценой идти к успеху. Важнее не наживать врагов, а окружать себя союзниками и помощниками.
Для Водолея в делах самым главным будет - не упустить свою удачу из-за беспечности или безосновательной надежды. В любви, чтобы не отпугнуть везение, надо пресечь попытки обесценить чувства в пользу логики.
Рыбы должны меньше ориентироваться на навязанные кем-то ценности и на чужие желания. Им необходимо слушать свою интуицию, не поддаваться на провокации и избегать тех, кто пытается их торопить, подгонять к решительным действиям.
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Анастасия Хохлова