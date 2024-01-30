Хиромант Розман: Двойная линия жизни говорит о насыщенном долголетии

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Хиромант Вадим Розман заявил, что двойные линии жизни на руках могут говорить о долголетии и активности.
«Таким людям от природы дана двойная энергия, чтобы справиться с возложенной на них огромной ответственностью. И пока они не выполнят свою миссию, их не отпустят. Им предстоит насыщенная, сложная и очень активная жизнь», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Розман.
Также он отметил, что чем глубже, ярче и ровнее линия, тем вероятность долголетия выше.
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