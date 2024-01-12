Астролог Такаутдинова раскрыла, кто больше всего боится одиночества

Фото: istockphoto.com/Bulat Silvia
Астролог Олеся Такаутдинова заявила, что из всех знаков зодиака наиболее опасаются одиночества Близнецы, Весы, а также Водолеи.
По её словам, Водолеи без общения могут угаснуть от скуки, а Весам очень необходимо партнёрство.
Ранее сообщалось, что в новом сезоне проекта «Битвы экстрасенсов» вновь появится актриса Вера Сотникова. Как передаёт utro.ru, она будет оценивать сверхъестественные способности участников.
Читайте также:
Россиян призвали зажечь свечи и положить монетку под подушку на Старый Новый год
Первое новолуние 2024: что принесёт россиянам Кармическая Луна в Козероге
Новолуние в Козероге: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 января
«Близнецам всегда есть что рассказать и чем поделиться с окружающими. И у них всегда много друзей и знакомых, потому что они способны найти общий язык с любым человеком», — добавила в беседе с «Москвой 24» Такаутдинова.
Читайте также:
Россиян призвали зажечь свечи и положить монетку под подушку на Старый Новый год
Первое новолуние 2024: что принесёт россиянам Кармическая Луна в Козероге
Новолуние в Козероге: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 января
Мелисса Тимофеева