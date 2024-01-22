Благоприятны разгрузочные дни: Гороскоп на период полнолуния с 22 по 28 января

Фото: istockphotoTatyana Antusenok
Полнолуние во Льве состоится в четверг, 25 января. В этот день рекомендуется расчистить пространство вокруг себя: расстаться с вещами, которыми долгое время не пользовались, а также с теми, которые вызывают неприятные воспоминания.
Стоит также произвести уборку у себя в доме и на рабочем месте, где тоже порой скапливается множество ненужных мелочей, создающих «мусорную ауру». Благоприятны и полезны в эти дни будут также меры по внутренней очистке организма: положительный эффект принесут разгрузочные дни или специальные диеты. В эмоциональном плане лучше избегать ненужного волнения. Обязательно следует хорошо высыпаться.
Овнам будет свойственна смелость, жизнерадостность и напористость. Люди этого знака ощутят небывалый прилив сил.
Тельцы будут не прочь пофлиртовать и продемонстрировать свои лучшие качества. Вполне вероятны новые интересные знакомства и значительное расширение круга общения.
Близнецы попадут под настоящий поток свежей информации, однако они успешно справятся с наплывом новостей.
Ракам следует понимать и принимать не только свои чувства и эмоции, но и настроение окружающих людей. С ними захотят поделиться сокровенными тайнами и секретами.
Для Львов наступает отличное время, чтобы общаться и обрастать новыми знакомствами. Они будут на редкость обаятельны и разговорчивы.
Девы будут увлечены своими идеями и изучением способов их реализации. Этим знакам удастся воплотить свои желания и использовать все возможности.
Весам на наступившей неделе важно будет сохранять позитивный настрой. Стоит также немного поступиться обычной рассудительностью в пользу романтичности.
Скорпионам пришла пора отдохнуть и расслабиться. Людям этого знака Зодиака необходимо беречь энергию и не планировать серьёзных дел. Важным будет восстановиться и накопить силы для будущих свершений.
Стрельцам стоит быть скромнее и прислушиваться к своим собеседникам. Полезными занятиями будут чтение и расширение своего кругозора.
Козероги станут популярнее и заметнее. Вероятно появление нового увлечения или хобби.
Водолеи должны беречь себя от переутомления и хорошо высыпаться. Встречи назначать следует только самые необходимые, а пустых разговоров лучше избегать.
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Овнам будет свойственна смелость, жизнерадостность и напористость. Люди этого знака ощутят небывалый прилив сил.
Близнецы попадут под настоящий поток свежей информации, однако они успешно справятся с наплывом новостей.
Ракам следует понимать и принимать не только свои чувства и эмоции, но и настроение окружающих людей. С ними захотят поделиться сокровенными тайнами и секретами.
Для Львов наступает отличное время, чтобы общаться и обрастать новыми знакомствами. Они будут на редкость обаятельны и разговорчивы.
Девы будут увлечены своими идеями и изучением способов их реализации. Этим знакам удастся воплотить свои желания и использовать все возможности.
Весам на наступившей неделе важно будет сохранять позитивный настрой. Стоит также немного поступиться обычной рассудительностью в пользу романтичности.
Скорпионам пришла пора отдохнуть и расслабиться. Людям этого знака Зодиака необходимо беречь энергию и не планировать серьёзных дел. Важным будет восстановиться и накопить силы для будущих свершений.
Стрельцам стоит быть скромнее и прислушиваться к своим собеседникам. Полезными занятиями будут чтение и расширение своего кругозора.
Козероги станут популярнее и заметнее. Вероятно появление нового увлечения или хобби.
Водолеи должны беречь себя от переутомления и хорошо высыпаться. Встречи назначать следует только самые необходимые, а пустых разговоров лучше избегать.
Читайте также:
Астролог Такаутдинова раскрыла, кто больше всего боится одиночества
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Александр Бойцов