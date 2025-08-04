Hollywood Reporter: американская актриса Лони Андерсон умерла на 80-м году жизни

04 августа 2025, 19:02

Лони Андерсон (Кадр из фильма "Тайная жизнь моей матери")

Американская актриса Лони Андерсон ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на публициста Шерил Кэган.