Hollywood Reporter: американская актриса Лони Андерсон умерла на 80-м году жизни
Американская актриса Лони Андерсон ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на публициста Шерил Кэган.
Отмечается, что Андерсон скончалась в воскресенье, 3 августа, после продолжительной тяжелой болезни. Зрителям она запомнилась по роли проницательной секретарши Дженнифер Марлоу в комедийном сериале «Радио Цинциннати», которая принесла ей две номинации на «Эмми» и три на «Золотой глобус».
Кроме того, актриса известна по таким лентам, как «История Джейн Мэнсфилд», где она снималась вместе с Арнольдом Шварценеггером, «Невероятный Халк» и «Сабрина — маленькая ведьма».
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