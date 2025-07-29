Умерла звезда шоу Андрея Малахова Майра Розалес, весившая 500 кг

29 июля 2025, 20:33

Американка Майра Розалес известна как одна из самых полных женщин в мире

Майра Розалес (Фото: кадр из передачи TLC)

43-летняя жительница Техаса Майра Розалес была известна как одна из самых полных женщин в мире. Её вес достиг 500 килограммов, а раскармливал женщину любящий муж, который приносил ей колу, сладости и фастфуд. Майра не вставала с постели, но всё равно продолжала есть. Подробности жизни американки сообщает VOICE.