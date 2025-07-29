Умерла звезда шоу Андрея Малахова Майра Розалес, весившая 500 кг
43-летняя жительница Техаса Майра Розалес была известна как одна из самых полных женщин в мире. Её вес достиг 500 килограммов, а раскармливал женщину любящий муж, который приносил ей колу, сладости и фастфуд. Майра не вставала с постели, но всё равно продолжала есть. Подробности жизни американки сообщает VOICE.
Трагический случай с племянником Розалес заставил женщину начать худеть. Сестра Майры забила своего маленького сына до смерти, но та никак не смогла ему помочь из-за того, что была не в состоянии встать с кровати из-за веса.
Майра обратилась в специализированную клинику для людей с избыточным весом, где ей сделали 11 операций по уменьшению желудка и удалению жира и лишней кожи. Отмечается, что спасатели вызволяли пациентку из дома через строительный кран.
После сброса веса и всех операций женщина стала весить 90 кг. Она стала звездой, разбогатела и даже приезжала на шоу к Малахову в Россию. Но спустя пару лет Розалес снова начала есть фастфуд и набрала 300 кг. В один из дней её сердце не выдержало.
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