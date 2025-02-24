Хозяйкам рассказали, как можно легко очистить пригоревшую сковороду

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Пригоревшую сковороду можно легко очистить с помощью яиц и колы, не повредив посуду.
«Ингредиенты для приготовления очищающего средства: скорлупа от четырёх яиц, полстакана воды, полстакана жидкости для мытья посуды, полстакана кока-колы», — пишет Pravda.Ru.
По данным издания, скорлупу необходимо измельчить и смешать с другими ингредиентами. Полученную массу нужно перелить в бутылку. Жидкость можно наносить на пригоревшие участки посуды и аккуратно протирают губкой.
А для удаления пыли на более длительный срок эксперты рекомендуют домохозяйкам использовать кондиционер для волос и антистатик для одежды.
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Элина Позднякова