Рецепт салата с курицей и авокадо: лёгкость и вкус в каждом ингредиенте

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Салат с курицей и авокадо — это простое и вкусное блюдо, которое сочетает в себе свежесть овощей и нежность куриного филе. Он станет отличным вариантом как для обеда, так и для ужина. Салат, рецепт которого расскажет «Радио 1», прекрасно подходит для тех, кто следит за здоровьем и предпочитает легкие, но питательные блюда.
Ингредиенты
- 2 куриные грудки;
- 1 спелое авокадо;
- 1 огурец- 10-12 помидоров черри;
- 1 красный лук (по желанию);
- листья салата (руккола или любой другой);
- оливковое масло — 2-3 ст. ложки;
- лимонный сок — 1 ст. ложка:
- соль и перец — по вкусу.
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Инструкция
- Куриные грудки отварить в подсоленной воде до готовности, затем охладить и нарезать кубиками;
- авокадо разрезать пополам, удалить косточку, нарезать мякоть кубиками;
- огурец нарезать тонкими ломтиками, помидоры черри — пополам;
- при использовании красного лука нарезать его тонкими кольцами;
Фото: istockphoto / rez-art
- в большой миске смешать курицу, авокадо, огурец, помидоры и лук;
- добавить листья салата, полить оливковым маслом и лимонным соком. Посолить и поперчить по вкусу;
- аккуратно перемешать все ингредиенты.
Фото: istockphoto / wutwhanfoto
С чем употреблять
Салат с курицей и авокадо идеально сочетается с разнообразными блюдами. Он будет отличным дополнением к:
- Гриль-блюдам — мясо, рыба или овощи на гриле, такие как куриные грудки, стейки или рыба.
- Легким пастам — паста с морепродуктами или вегетарианская паста, например, с помидорами и оливками.
- Запеченному мясу — свинина, говядина или баранина в духовке.4. Супам — холодные супы, такие как гаспачо, или легкие куриные супы.
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Дайана Хусинова