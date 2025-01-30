Лёгкая и вкусная закуска из Италии: рецепт капрезе для вашего стола и советы по выбору продуктов

Фото: iStock/MARIIA VASILEVA
Капрезе – лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, базилика, заправленная оливковым маслом. Интересный факт: благодаря красно-бело-зелёному цвету – такие цвета имеет итальянский флаг – капрезе стало одним из национальных блюд Италии.
Как приготовить такое блюдо расскажет «Радио 1».
Фото: iStock/VYCHEGZHANINA
3. Разделите базилик на отдельные листики.
Фото: iStock/Yulia Gusterina
4. Выложите подготовленные продукты на блюдо, чередуя помидоры, сыр и базилик.
5. Сбрызните закуску оливковым маслом, поперчите и посолите, посыпьте орегано.
Капрезе можно подавать. Приятного аппетита!
Фото: iStock/VYCHEGZHANINA
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Ингредиенты
- 2 крупных помидора;
- 200 г моцареллы;
- пучок свежего базилика;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- орегано (сушёная приправа) — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Фото: iStock/VYCHEGZHANINA
Рецепт1. Нарежьте помидоры и моцареллу кружочками, толщина — 4—5 мм.
3. Разделите базилик на отдельные листики.
Фото: iStock/Yulia Gusterina
4. Выложите подготовленные продукты на блюдо, чередуя помидоры, сыр и базилик.
5. Сбрызните закуску оливковым маслом, поперчите и посолите, посыпьте орегано.
Капрезе можно подавать. Приятного аппетита!
Фото: iStock/VYCHEGZHANINA
СоветыБазилик лучше выбрать зеленый, а не красный, у него вкус более свежий и насыщенный. Сыр моцарелла можно заменить брынзой из коровьего молока.
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Анастасия Чубина