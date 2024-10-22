Хозяин коз из Южного Бутово раскрыл, что намерен делать после решения суда

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Житель московского района Южное Бутово Валерий Аникеев, чьи козы уже несколько лет пасутся без присмотра в городе, заявил, что готов продать животных, если на них найдётся покупатель.
Так он прокомментировал решение Зюзинского районного суда столицы, обязывающее Аникеева огородить территорию для выпаса забором и установить для животных антибактериальные ванночки.
Ранее в столичном районе Южное Бутово козлы устраивали побоище прямо на капоте припаркованного автомобиля Volkswagen Passat CC.
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«Я с удовольствием отдам, если кому надо. Пусть заплатят деньги и возьмут. Они просят сделать место, где можно выгуливать коз и построить забор, чтобы дикие звери не забегали во двор. Против львов, которые на улице бегают. Но сначала пусть опишут, какие львы? Проект пусть сделают, а то я же не знаю, против каких хищников забор делать», — отметил в беседе с Газета.ру Аникеев.
Ранее в столичном районе Южное Бутово козлы устраивали побоище прямо на капоте припаркованного автомобиля Volkswagen Passat CC.
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Мелисса Тимофеева