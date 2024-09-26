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В Подмосковье спасли провалившегося в колодец козлёнка

26 сентября 2024, 14:56
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Домашнего козлёнка, провалившегося в открытый водопроводный колодец в деревне Кашино Волоколамского округа, вытащили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.


«За помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился хозяин козлёнка. Он рассказал, что утром не нашёл козлёнка там, где тот обычно пасся, отправился на поиски и услышал блеяние из заброшенного водопроводного колодца. Вытащить питомца самостоятельно мужчина не смог», — говорится в сообщении.
Работники Мособлпожспаса прибыли на место вызова, спустились в заброшенный колодец при помощи альпинистского снаряжения, обвязали козлёнка верёвками и осторожно вытащили на поверхность, где передали хозяину. Козлёнок при падении не пострадал.

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Гособвинение запросило шесть лет тюрьмы Панину* по делу об оправдании терроризма
26 сентября 2024, 14:37

Фото: iStock/Zolnierek

Гособвинение запросило назначить наказание в виде шести лет колонии в отношении актёра Алексея Панина*, которого заочно обвиняют в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Гособвинитель попросил признать актёра виновным по делу об оправдании терроризма и вынести ему приговор в виде лишения свободы на шесть лет с запретом администрировать сайты в течение пяти лет.

Также в ходе судебного заседания выступили свидетели по уголовному делу. Среди них был сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД России. Он заявил в ходе мониторинга сведений о Панине обнаружил его подозрительную публикацию в соцсетях. Информация была направлена на исследование.

Из материалов дела следует, что актёр в своём Telegram-канале публиковал посты с оправдыванием теракта на Крымском мосту.

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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#рф
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Звезду сериала «По законам военного времени» сняли с самолета в Хабаровске
«‎112»: Евгения Воловенко сняли с самолета в Хабаровске
26 сентября 2024, 14:00

Фото: iStock/Sitikka

Актёр Евгений Воловенко, известный по роли Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени», был снят с борта самолета авиакомпании «Россия» в Хабаровске. Инцидент произошёл во время рейса из Москвы на Дальний Восток. Об этом информирует Telegram-канал «‎112».
По данным канала, во время полета Воловенко выпил алкоголь и стал агрессивным. Он оскорблял бортпроводников и требовал разрешить ему курить за дополнительную плату. Помимо этого, актер несколько раз пытался прорваться в туалет и пытался открыть дверь самолета.

Ситуация достигла критической точки на подлёте к Хабаровску, после чего экипаж смог успокоить мужчину и составил на него протокол. После посадки Воловенко был передан полиции, ему может грозить уголовное дело.

Напомним, что Евгений Воловенко снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. За свою роль в картине «По законам военного времени» он был номинирован на премию ТЭФФИ как лучший актёр сериала.

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#уголовное дело
#актёр
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Тащил за волосы и бил: отец убитой девушки из Ленобласти сам расследовал смерть дочери, подробности
26 сентября 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Родители 22-летней Ксении из Ленинградской области долго добивались справедливого расследования дела о смерти дочери. Трагедия произошла еще в январе 2021 года, однако до сих пор обстоятельства гибели молодой студентки не установлены. О том, какие доказательства удалось собрать отцу и почему следователи не спешили возбуждать дело расскажет редакция «Радио 1»

Загадочная смерть студентки из Ленобласти


В ночь с 24 на 25 января 2021 года во Всеволожском районе Ленобласти в Мурино молодая девушка выпала из окна. Уголовное дело по статье «Убийство» было возбуждено лишь через четыре дня, после того как история попала в СМИ.

По словам отца погибшей Ксении, на начальном этапе следователь Следственного управления СКР по Ленобласти не проявлял интереса к общению с ними. Следователь утверждал, что произошедшее не является преступлением. Однако родители нашли видео, на котором незадолго до гибели Ксения подверглась насилию со стороны своего возлюбленного Алексея, который избивал ее в лифте и тащил в квартиру.
«Мне до сих пор неясно, что произошло», — рассказал «КП-Петербург» отец Ксении Николай.

По его словам, следователь, который изначально занимался делом, настаивал, что смерть Ксении криминальной не была. На многочисленные вопросы о том, задержан ли ее парень, сотрудник правоохранительных органов отвечал: «Не учите меня работать».

Фото: iStock/Artem_Furman

Что известно о парне погибшей

Ксения начала встречаться с Алексеем всего за несколько месяцев до трагедии, поэтому ее родители даже не успели с ним познакомиться.

«Она не успела представить нас друг другу. Но каждый день она созванивалась с мамой и радовалась, что устроилась на работу в новый магазин. Она проработала там всего два дня. В день своей смерти дочка сказала, что счастлива и что в честь ее устройства планируется небольшой корпоратив», — рассказал журналистам отец погибшей.

После корпоратива встретить Ксюшу должен был ее молодой человек Алексей. Позже в распоряжении родителей Ксении появилось видео, на котором ее молодой человек тащит девушку за волосы и бьет.
«Это видео, как они к подъезду подходили, мы нашли, не следователь. Он ее тащил. Наша соседка была на балконе, она видела, как она вырывалась, дочка кричала: «Мама, мамочка!». Они поднялись на лифте, она пыталась уйти от него, он ее вытолкал и потащил. Соседи говорят, что в их квартире творился кошмар, были крики, — сообщил собеседник издания.

Однако следователь, по словам отца, не хотел принимать добытые родственниками улики. Дело получило ход лишь после того, как было придано огласке в СМИ. Тогда правоохранители из Москвы связались с отделом в Мурино и настояли на возбуждении уголовного дела, заключили родители девушки.

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Таскал за волосы и пинал по голове: пятиклассник избил третьеклассницу на глазах у учителя
В Нижнекамске пятиклассник избил третьеклассницу на глазах у учителя
26 сентября 2024, 13:25

Фото: iStock/SB Arts Media

В Нижнекамске третьеклассницу избили на глазах у учителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».
Отмечается, что инцидент произошёл на перемене в школе №31. Пятиклассник отобрал у девочки пластилин, чем спровоцировал драку. Младшеклассница побежала за ним, а мальчик стал бить её по голове и таскать за волосы.

Другие дети сняли происходящее на видео. На кадрах видно как школьник делает удушающий приём ногами и пинает девочку по голове.

Мать пострадавшей рассказала, что учительница в этот момент находилась рядом, но не стала вмешиваться в драку. Однако на кадрах видно как она криком отогнала пятиклассника, а потом подошла к избитой девочке.

Женщину это не убедило, поэтому она подала заявление в полицию не только на мальчика, но и на учительницу. По её словам, напавший на её дочь пятиклассник уже стоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, поскольку неоднократно ранее учинял подобные драки.

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#полиция
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Перепутали детей: Врачи нанесли химический ожог младенцу в роддоме
Врачи перепутали детей в роддоме и обожгли химией младенца в Подмосковье
26 сентября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Врачи перепутали новорожденных и нанесли химические ожоги младенцу в роддоме в подмосковных Люберцах. Об ошибке сотрудников роддома рассказала 26 сентября бабушка малыша.
По словам женщины, новорожденные лежали в одной палате, у одного ребенка была сыпь с красными пятнами по телу, второй был совершенно здоров. Первого младенца нужно было обрабатывать от сыпи. Медики зашли в палату, когда одна из мам лежала под капельницей, а другая вышла из палаты. В итоге сотрудники роддома обработали тело здорового ребенка вместо того, у которого была сыпь.

Матерям врачи ничего объяснять не стали и даже не назвали препарат, каким обработали не того ребенка. В итоге у здорового малыша через паду дней появились кровоточащие ожоги на теле. Младенца в состоянии средней тяжести перевели из роддома в больницу.

В выписке врачи указали, что у ребенка неизвестная инфекция. Родители пострадавшего ребенка написали заявление во все органы, сообщает Mash. По факту случившегося идет проверка.

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#медики
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ФСБ: СБУ предлагала завербованным террористам взорвать поезд в России
ФСБ: Завербованному Украиной террористу предложили взорвать поезд в России
26 сентября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Украинские спецслужбы предлагали задержанным за поджоги на железной дороге завербованным террористам сделать бомбу для взрыва поезда. В этом сознался один из задержанных диверсантов.
Задержанный рассказал, что вербовщики вышли на него в соцсетях и предложили поджечь вышки сотовой связи. После собеседник прислал инструкцию, как сделать взрывчатку для «более серьезных» действий, под которыми подразумевался подрыв поездов.

ФСБ задержала шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах. Диверсантов вычислили в Самарской, Иркутской и Нижегородской областях. Среди задержанных были трое несовершеннолетних. Уголовные дела возбудили по статьям о теракте.

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#фсб
#терроризм
#диверсанты
#сбу
#украина
#россия
#уголовное дело
#задержание
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Москвич проломил соседу череп колбой от кальяна и забил его насмерть
26 сентября 2024, 12:45

Фото: iStock/Dzurag

В Москве 25-летний Даниил Волков проломил череп своему 52-летнему соседу Эдуарду Дажинову колбой от кальяна, убив его. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, убийца хотел продемонстрировать своей девушке, что сможет «уложить качка», который работал фитнес-тренером в фитнес-клубе Spirit Fitness.

В минувший вторник около 9 вечера Эдуард вернулся домой на Войковскую. В тот момент, когда он входил в квартиру, на него напал молодой сосед и ударил колбой по голове. Удар был настолько сильным, что колба разбилась. Даниил не остановился на этом и нанес второй удар фитнес-тренеру, после чего тот упал в коридоре своего дома. Агрессивный сосед продолжал избивать окровавленного Эдуарда ногами.

После того как нападавший ушел, Эдуард смог заползти в свою квартиру. Утром его гражданская жена обнаружила мужчину с разбитым лицом и вызвала скорую помощь. В больнице у него диагностировали перелом затылочной кости и челюсти. Спустя шесть часов после госпитализации Эдуард скончался от кровоизлияния в мозг.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался бойфренд соседки. Он живет на одной лестничной клетке с семьей погибшего. По словам родственников, в момент нападения Даниил хвастался перед своей девушкой, заявляя, что «сможет уложить качка», после чего и совершил нападение.

У погибшего остались мать-пенсионерка и совершеннолетний сын. Дело находится под контролем столичной прокуратуры.

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#удар
#сын
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Исследования по смертельному отравлению семьи: В пельменях и курице не нашли химикаты
СК получил результаты анализа продуктов отравившейся семьи под Красноярском
26 сентября 2024, 12:38

Фото: ГСУ СК РФ

Следователи получили результаты анализа продуктов из дома семьи, где погибли от пищевого отравления четверо детей. Лабораторный анализ по санитарно-химическим показателям не выявил нарушения.
«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», — сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве уточнили, что отобранные в доме семьи и магазине продукты по нормативам соответствуют гигиеническим требованиям. Эксперты продолжают исследовать продукты из дома отравившейся семьи.

Напомним, семья с четырьмя детьми в селе Красная Сопка Красноярского края отравилась после ужина. В субботу, 21 сентября около 11:00 члены семьи обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице в тот же день. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя.

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#смерть
#уголовное дело
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Военный ударил девушку ножом в горло за отказ поехать с ним в гостиницу
В Воронеже осудили военного, который зарезал многодетную мать
26 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/Zolnierek

Воронежский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, который сбежал из части и убил девушку, отказавшуюся поехать с ним в гостиницу, к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на приговор.
По данным издания, во время застолья Степанов предложил девушке, у которой проживал во время увольнения, поехать с ним в гостиницу, однако получил отказ. Тогда он собрал вещи и уехал, но вернулся через некоторое время и начал ссориться с девушкой на почве ревности. Он позвал ее на улицу, где ударил ножом в шею. Жертва скончалась на месте.

Экспертиза установила, что у военного присутствуют «признаки органического расстройства личности», при этом в момент убийства он осознавал свои действия.

Кроме того, оказалось, что за месяц до совершенного преступления мужчина сбежал из военной части, а через некоторое время его задержала полиция за нарушение общественного порядка в нетрезвом виде.

Военный признал свою вину и раскаялся. Таким образом, за два преступления суд назначил Степанову десять лет тюрьмы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить три миллиона рублей матери погибшей, у которой осталось четверо детей.

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