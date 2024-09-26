В Подмосковье спасли провалившегося в колодец козлёнка

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Домашнего козлёнка, провалившегося в открытый водопроводный колодец в деревне Кашино Волоколамского округа, вытащили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился хозяин козлёнка. Он рассказал, что утром не нашёл козлёнка там, где тот обычно пасся, отправился на поиски и услышал блеяние из заброшенного водопроводного колодца. Вытащить питомца самостоятельно мужчина не смог», — говорится в сообщении.Работники Мособлпожспаса прибыли на место вызова, спустились в заброшенный колодец при помощи альпинистского снаряжения, обвязали козлёнка верёвками и осторожно вытащили на поверхность, где передали хозяину. Козлёнок при падении не пострадал.
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