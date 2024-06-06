Шатурские фермеры разводят вислоухих коз

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Фермеры Юлия и Виктор Сергиенко из городского округа Шатура разводят коз нубийской породы и изготавливают сыры из их молока, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Завести козу предложила завести старшая дочь Юлии и Виктора Маргарита. Так у переехавшей из столицы в деревню семьи появилась первая нубийская козочка. Эта порода отличается выносливостью, а также крупными висячими ушами. Сейчас коз уже 30, все они очень дружелюбны, так что пообниматься с ними приходят не только соседи, но и гости из города», — говорится в сообщении.Ежедневно козы дают около двадцати литров молока, из которого Юлия варит сыры разных сортов: твёрдые, полутвёрдые и рассольные. Есть сыры с травами, винной корочкой и даже с кофе. Свою продукцию Юлия и Виктор представляют на фермерских фестивалях региона.
Читайте также:
В Подмосковье провели исследование 8 тыс. генотипов молочных коров
Китайский инвестор создаст в Красногорке большой индустриальный парк «Гринвуд»
Китайская компания откроет в Подмосковье производство запчастей для прицепов
Лев Каштанов