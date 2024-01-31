Хромушин анонсировал значительные изменения в энергосфере Подмосковья

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Власти Московской области разработают новые подходы к повышению надёжности коммунальной инфраструктуры. Об этом объявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
«Предстоит серьёзная трансформация всего энергетического блока по двум направлениям. Это теплоснабжение и электроэнергетика. Мы видим, что износ инфраструктуры по сетям достигает такой стадии, когда требуются принципиально новые меры», – сказал Хромушин на заседании Мособлдумы.Он пояснил, что сегодня власти региона организуют работу по двум основным направлениям.
«Первое – это формирование краткосрочного плана, который мы должны реализовать в течение предстоящего лета и обеспечить безопасность следующего отопительного сезона. Также сразу формируем трёхлетнюю программу на 2025-2028 годы. Второй блок вопросов: мы приступаем к работе по перестройке системы электроснабжения Московской агломерации», – сказал вице-губернатор.Мособлдума на внеочередном заседании согласовала назначение Евгения Хромушина на должность вице-губернатора – министра энергетики Московской области. Теперь соответствующие законодательные акты должен подписать губернатор Московской области.
Читайте также:
Хромушин утверждён вице-губернатором – министром энергетики Подмосковья
Мособлдума обсудит назначение Хромушина вице-губернатором – министром энергетики
Андрей Воробьёв рассказал о кадровых изменениях в правительстве
Лора Луганская