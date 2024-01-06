Хромушин: ситуацию с теплоснабжением в Подольске скрывали от властей сутки

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Вице-губернатор подчеркнул, что ситуация оказалась скрыта и не была выведена в систему контроля теплоснабжения Московской области, где видны все инциденты, по которым принимаются решения. Только благодаря жителям, которые писали о проблеме в социальных сетях, информация прояснилась.
Напомним, 21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.
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