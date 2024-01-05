Глава Лобни Демешко назвал сроки восстановления отопления в домах

Фото: официальный телеграм-канал Игоря Демешко
Сообщается, что на улице Чехова, дом 4 из-за скачка электроэнергии происходят перебои с подачей отопления и горячей воды. На Фестивальной 8 к 2 и Кольцевой 1В местные жители заявляют о низких параметрах центрального отопления. На Чайковского, 25 устранен засор канализации, произошедший из-за загрязнения посторонними предметами.
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