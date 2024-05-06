Хрусталёва станет врио главы городского округа Домодедово

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Евгения Хрусталёва будет исполнять обязанности главы городского округа Домодедово. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
«Домодедово – флагманский городской округ. Его будет возглавлять Евгения Михайловна Хрусталёва. Она давно работает в муниципалитете, предмет знает. Понятно, что важны и экономика, и бизнес, и инвестиции. Но вместе с тем всегда важно не забывать и о хозяйственных вопросах. Надеюсь, Евгения Михайловна, вами это будет успешно реализовано», – сказал губернатор.На прошлой неделе глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Хрусталёва ранее работала его заместителем.
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Лора Луганская