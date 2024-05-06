Хрусталёва станет врио главы городского округа Домодедово

«Георгиевская лента» — это знак признания героизма ветеранов, дань памяти погибшим на войне и благодарность всем, кто внёс вклад в Победу в 1945 году. О том, как носить её и где взять «георгиевскую ленточку», читайте в материале «Радио 1».