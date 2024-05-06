Воробьёв объявил о назначении Малышева врио главы Раменского городского округа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Эдуард Малышев будет исполнять обязанности главы Раменского городского округа. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
«В муниципалитетах есть изменения. Исполнять обязанности главы Раменского городского округа будет Эдуард Владимирович Малышев. Ранее он долго, порядка 15 лет, работал в Люберцах, где отвечал за вопросы строительства, архитектуры, градостроительства. Безусловно, он имеет опыт и, самое главное, живёт на территории Раменского. Это важный округ», – подчеркнул глава региона.Воробьёв поставил Малышеву задачу продолжать работу по модернизации муниципалитета.
«Эдуард Владимирович, мы с вами встречались, обсуждали. Очень важно, чтобы вся та преемственность, которая нас усиливает, вся та модернизация, которая необходима, были вами реализованы. Большие работы ведутся по совершенствованию транспортной сети в вашем округе и у соседей, в Люберцах, где вы работали. Вы прекрасно это знаете, видите, понимаете. Поэтому хочу пожелать вам успеха и удачи», – добавил губернатор.На прошлой неделе стало известно, что Совет депутатов Раменского городского округа возложил исполнение полномочий главы муниципалитета на первого заместителя Эдуарда Малышева. Это произошло после того, как Николай Ханин покинул пост по собственному желанию.
Читайте также:
Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин будет курировать Минсельхозпрод региона
Владислав Мурашов возглавит Министерство по содержанию территорий и госжилнадзору Подмосковья
Эдуард Малышев будет исполнять полномочия главы Раменского городского округа
Лора Луганская