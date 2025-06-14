«Худенькими точно не будем»: Лукашенко попросил не есть картошку слишком часто
Александр Лукашенко объявил, что часто есть картофель вредно для фигуры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал не есть слишком много картофеля. Его процитировало издание «Белта».
Со слов главы белорусского государства, это может не лучшим образом сказаться на фигуре. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения города Волковыска Гродненской области.
«Если будем есть картошку, как пишем в тиктоках, то худенькими точно не будем. Можно один раз в неделю, ну два максимум. И то запеченную или пюре», — обратил внимание президент.
Белорусский президент подчеркнул, что можно есть картофель два раза в неделю максимум. Лучше в запеченном виде или пюре, уточнил Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что белорусский лидер анонсировал необычный подарок для Владимира Путина — сыр с изображением Кремля. Отмечается, что Путин посетит Белоруссию в конце месяца.