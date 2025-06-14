«Худенькими точно не будем»: Лукашенко попросил не есть картошку слишком часто

14 июня 2025, 21:04

Александр Лукашенко объявил, что часто есть картофель вредно для фигуры

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал не есть слишком много картофеля. Его процитировало издание «Белта».





Со слов главы белорусского государства, это может не лучшим образом сказаться на фигуре. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения города Волковыска Гродненской области.





«Если будем есть картошку, как пишем в тиктоках, то худенькими точно не будем. Можно один раз в неделю, ну два максимум. И то запеченную или пюре», — обратил внимание президент.