Готовность Трампа к переговорам с Ираном назвали уловкой

14 июня 2025, 17:09

FT: готовность Трампа к переговорам была уловкой для обмана Ирана

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Готовность президента США Дональда Трампа вести переговоры с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной заставить Тегеран испытывать ложное чувство безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times.