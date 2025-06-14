Готовность Трампа к переговорам с Ираном назвали уловкой

FT: готовность Трампа к переговорам была уловкой для обмана Ирана
Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Готовность президента США Дональда Трампа вести переговоры с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной заставить Тегеран испытывать ложное чувство безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times.



В материале издания говорится, что уловкой была не эвакуация американцев, а кажущаяся готовность администрации Трампа к продолжению переговоров. Такой манёвр использовался для того, чтобы заставить Иран испытывать ложное чувство безопасности. По всей видимости, эта хитрость в первое время работала.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что представители властей Ирана связались с ним с просьбой заключить ядерную сделку.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0