Готовность Трампа к переговорам с Ираном назвали уловкой
Готовность президента США Дональда Трампа вести переговоры с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной заставить Тегеран испытывать ложное чувство безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times.
В материале издания говорится, что уловкой была не эвакуация американцев, а кажущаяся готовность администрации Трампа к продолжению переговоров. Такой манёвр использовался для того, чтобы заставить Иран испытывать ложное чувство безопасности. По всей видимости, эта хитрость в первое время работала.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что представители властей Ирана связались с ним с просьбой заключить ядерную сделку.
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