Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 79-летием
Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с личным праздником.
Об этом на брифинге сообщил помощник главы российского государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
«Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения. Президенту США исполнилось сегодня 79 лет», — процитировало представителя Кремля агентство ТАСС.
Сегодня президенты США и России провели телефонный разговор, который продолжался 50 минут. Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против иранского государства. Дональд Трамп же назвал ситуацию вокруг Израиля и Ирана «весьма тревожной». При этом российский лидер заявил о готовности осуществлять посредничество между Тегераном и Тель-Авивом. Еще Ушаков подчеркнул, что Путин и Трамп не исключают возвращения к переговорам по иранской ядерной проблеме.