Хуситы заявили о прямом попадании в американский танкер

В декабре 2023 года МВД РФ приняло решение о продлении срока действия водительских прав, которые истекают в 2024 и 2025 годах, но некоторых россиянам все же следует их заменить. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на главреда журнала «За рулем» Максима Кадакова.