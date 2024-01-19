Хуситы заявили о прямом попадании в американский танкер

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Вооруженные силы хуситского движения «Ансар Алла» в Йемене, поддерживаемого Ираном, заявили о нанесении прямого удара по американскому судну «Chem Ranger» в Аденском заливе с использованием противокорабельных ракет, передает РИА Новости.
Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о целевой операции в социальных сетях. Ранее британская компания Ambrey, занимающаяся морской безопасностью, сообщила о четырех неопознанных беспилотниках, облетевших американский танкер у берегов Йемена. Танкер под флагом Маршалловых островов не пострадал и продолжил свой рейс.
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Артем Кузьмин