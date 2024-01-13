В Аденском заливе хуситы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью

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Йеменские хуситы в Аденском заливе ошибочно совершили атаку на танкер под флагом Панамы, который, по предварительной информации, перевозил российскую нефть.
Об этом заявили в компании-специалисте в вопросах морской безопасности Ambrey. В результате атаки никто не пострадал, танкер не получил повреждений, пишет Reuters.
Капитан танкера рассказал об атаке Центру координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Сообщается, что ракета, которая была выпущена хуситами в направлении судна, не долетела примерно 500 метров до борта такера и ушла под воду.
Экипажем были замечены недалеко от корабля три небольших плавсредства. Возможно, с одного из них запустили наряд.
Накануне США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник в администрации Саны. Этот факт подтвердил позднее и телеканал «Аль-Масира».
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Капитан танкера рассказал об атаке Центру координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Экипажем были замечены недалеко от корабля три небольших плавсредства. Возможно, с одного из них запустили наряд.
«Это уже второй танкер с российской нефтью, по ошибке атакованный хуситами», —сообщили в Ambrey.Такие происшествия случаются из-за устаревшей информации у атаковавших, которые думают, что суда связаны с британской компанией.
Накануне США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник в администрации Саны. Этот факт подтвердил позднее и телеканал «Аль-Масира».
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Мария Фирсова