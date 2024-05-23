ИБ-эксперт Егоров предупредил о мошенничествах, связанных с ЕГЭ

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Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров заявил, что сейчас появились мошеннические схемы, связанные с ЕГЭ.
Так, на площадках интернета начали продавать ответы к экзаменам. По словам специалиста, в общей сложности такие продавцы являются мошенниками. Чаще всего злоумышленники продают уже опубликованные решения к экзаменам прошлых лет.
В беседе с Газета.ру Егоров отметил, что хотя сейчас и наблюдается некоторое сокращение объявлений о продаже ответов к ЕГЭ, желающих приобрести их всё так же много.
Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов предупредил, что для того, чтобы избежать мошеннических действий, нельзя называть по телефону никакие коды, приходящие по СМС.
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В беседе с Газета.ру Егоров отметил, что хотя сейчас и наблюдается некоторое сокращение объявлений о продаже ответов к ЕГЭ, желающих приобрести их всё так же много.
Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов предупредил, что для того, чтобы избежать мошеннических действий, нельзя называть по телефону никакие коды, приходящие по СМС.
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Мелисса Тимофеева