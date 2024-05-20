Эксперт по безопасности Власов рассказал, что нельзя называть мошенникам

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Эксперт в области безопасности Александр Власов предупредил, что для того, чтобы избежать мошеннических действий, нельзя называть по телефону никакие коды, приходящие по СМС.
«Если кто-то позвонил с предложением пройти флюорографию или ещё какое-то исследование – скажите спасибо за информацию и немедленно прервите звонок. Если вы имели неосторожность продолжить разговор и человек на том конце провода говорит ключевую фразу «назовите код из СМС» – сразу кладите трубку. Никогда не называйте никому никаких кодов», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Власов.
А директор по информационной безопасности Павел Арланов назвал основную схему мошенничества преступников в настоящее время.
«Основной инструмент злоумышленников на данный момент —социальная инженерия. Это похоже на взлом компьютера, но только «взламывают» человека. Мошенники прорабатывают сценарии с учётом психологии потенциальных жертв. Это могут быть изощрённые уловки или откровенная манипуляция», — прокомментировал в беседе с RT Арланов.
Ранее бизнес-партнёр компании Александр Дубровин заявлял, что аферисты научились красть сим-карты на дистанции — они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего владелец потеряет доступ к номеру.
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Мелисса Тимофеева