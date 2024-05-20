Подмосковных пенсионеров предупредили о мошенничестве под видом перерасчёта пенсии

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Новую схему обмана придумали телефонные мошенник, чтобы получить доступ к личным данным пенсионеров, теперь в качестве предлога используется перерасчёт пенсии, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Мошенники звонят пожилым людям и представляются сотрудниками Социального фонда России (СФР). Они заявляют, что у пенсионера был обнаружен неучтённый стаж и предлагают оформить заявление на увеличение пенсионных выплат. Для этого они говорят назвать им код из СМС. После этого мошенники получают доступ к мобильному банку жертвы или к аккаунту на портале госуслуг», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что настоящие сотрудники СФР никогда не звонят с просьбой продиктовать им код из СМС. При поступлении такого звонка рекомендуется сразу прервать общение, а всю информацию выяснить, позвонив по официальному номеру организации или при личном посещении.
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Лев Каштанов