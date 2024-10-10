Игорь Брынцалов: В Подмосковье совершенствуют меры поддержки участников СВО

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Совершенствование мер поддержки участников специальной военной операции и их близких остаётся одним из приоритетных направлений работы фракции партии «Единая Россия» в Мособлдуме, об этом заявил в ходе заседания фракции её руководитель, секретарь регионального отделения «Единой России», спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба областного отделения ЕР.
«К депутатам поступают обращения от военнослужащих и их семей. Для решения ряда вопросов требуется координировать действия различных министерств и ведомств — как федеральных, так и региональных. Эта задача по-прежнему лежит на депутатах, членах фракции. Решать эти вопросы и добиваться нужных решений депутаты должны в проактивном режиме», — подчеркнул Игорь Брынцалов.В свою очередь председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, напомнил, что в регионе введён набор льгот и различных преференций для участников СВО и членов их семей — от снижения платы за ЖКУ до бесплатной психологической помощи. Коме того, в области для этой категории жителей есть дополнительные меры поддержки, включая выплату за заключение контракта на военную службу, бесплатный отдых детей и т.д.
Он добавил, что планируется ввести ещё одну меру поддержки: в частности, детям погибших на СВО начнут предоставлять выплату в размере 10 тысяч рублей на школьную форму. А право на пребывание сопровождающих в центре реабилитации «Ясенки» сделать независимым от места их регистрации.
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