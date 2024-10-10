В Реутове открыли мемориальную доску в честь погибшего участника СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Мемориальную доску, посвящённую Егору Громову, погибшему в ходе специальной военной операции, установили в Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родные героя, а также глава Реутова Филипп Науменко, члены окружного Совета депутатов, ветераны, представители дивизии им. Дзержинского и местные жители.
Он также отметил, что в Реутове уже установлено пять мемориальных досок, и эта работа будет продолжена.
Егор Громов родился в семье военных, учился в Кадетском корпусе юстиции в Москве, отслужил в армии, получил инженерное образование, а осенью 2022 года был призван для участия в СВО.
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«Герои живы, пока жива память об их подвиге. Наш долг и наша почетная обязанность — увековечить память о тех, кто творил историю государства», — написал Филипп Науменко в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что в Реутове уже установлено пять мемориальных досок, и эта работа будет продолжена.
Егор Громов родился в семье военных, учился в Кадетском корпусе юстиции в Москве, отслужил в армии, получил инженерное образование, а осенью 2022 года был призван для участия в СВО.
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Лев Каштанов