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Жена бойца СВО из Красногорска сделала станок для нарезания маскировочных лент

09 октября 2024, 17:20
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Жительница городского округа Красногорск Анастасии Павлова, чей муж с осени 2022 года участвует в специальной военной операции, стала активисткой волонтёрского движения и своими руками сделала станок для нарезания лент для плетения маскировочных сетей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«В качестве инструкции Анастасия использовала видеоролик, а базовые плотницкие навыки освоила ещё в детстве. Станок Анастасия мастерила у себя на даче. Сейчас он находится в центре «Забота», где используется по назначению», — говорится в сообщении.
Созданием станка Анастасия не ограничилась. Она освоила швейное дело и вместе с другими волонтёрами шьёт для бойцов бандажи для рук и дождевики, а также делает окопные свечи и наборы «сухой душ».

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#помощь
Детский сад и школу построят в районе Коммунарка в Москве
Ефимов: новые детский сад и школа появятся в Коммунарке
09 октября 2024, 17:41

Фото: iStock/ilkercelik

Образовательный комплекс из детского сада и школы построят в районе Коммунарка в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Отмечается, что речь идёт о детском саде на 225 мест и школы на 450 учеников, которые построят по заключённому договору участия о развитии инфраструктуры с девелопером ФСК.

По данному договору объекты будут сданы в эксплуатацию в 2026 году. После завершения строительства комплекса инвестор передаст объекты в столичную систему образования.

Ефимов добавил, что детский сад и школа появятся в ЖК «1-й Саларьевский».

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Парки Красногорска с начала года посетили более 4,2 млн человек
09 октября 2024, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Свыше 4,2 млн человек посетили парки, расположенные в городском округе Красногорск, за первые три квартала текущего года, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«В частности, одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей Красногорска стал Городской парк. С января по сентябрь он приял более 766 тысяч посетителей — на 26% больше, чем в прошлом году. Выросло количество гостей и в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды». В этом году здесь побывали свыше 743 тысяч человек, что на восемь процентов больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении.
В администрации также сообщили, что экопарк «Губайловский» в текущем году посетили 855 тысяч человек. Это на 28% больше прошлогодних показателей. А посетителями детского городка «Сказочный» стали свыше 750 тысяч человек. Рост по сравнению с прошлым годом составил 11%. Отмечается рост посещаемости и других парков округа.

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#красногорск
#парки
#благоустройство
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Школьники из Красногорска создали проект литературной аллеи в парке
09 октября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Проект «Поэтическая аллея» — это инициатива группы «Город для человека». Учащиеся школы №18 создали проект, направленный на сохранение и распространение культурного наследия Серебряного века в Красногорске. Они стремятся привлечь внимание местных жителей и туристов к истории и культуре города, а также организовать новое культурное пространство в парке «Ивановские пруды», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Поэтическая аллея» представляет собой серию информационных стендов, посвящённых поэтам-символистам Серебряного века, творившим на территории современного Красногорска в XIX–XX веках.

На стендах горожане и гости округа смогут ознакомиться с подробными биографиями поэтов и их произведениями.

Чтобы получить больше информации о литературе города и её выдающихся деятелях, достаточно отсканировать QR-код, размещённый на стендах. Он перенаправит вас на веб-сайт проекта «Поэтическая аллея», где вы найдёте подробные сведения о каждом поэте, а также сможете прочитать его произведения и прослушать записи, сделанные учениками школы № 18.

Проект «Поэтическая аллея» преследует несколько целей:

  • приобщение жителей Красногорска к его истории и культуре;
  • повышение туристической привлекательности значимых исторических мест города;
  • создание нового культурного пространства в парке «Ивановские пруды».
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#московская область
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Минюст США: Google надо лишить сервисов Chrome, Play и Android
Минюст США через суд требует отделить от Google сервисы Chrome, Play и Android
09 октября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/SpVVK

Министерство юстиции США предложило расформировать структуру компании Google. Корпорацию хотят разделить, чтобы устранить преимущества, которые та использует от браузера Chrome, магазина приложений Play и ОС Android в ущерб конкурентам. Об этом говорится в судебных документах.
В министерстве отметили, что рассматривают поведенческие и структурные меры. Эти меры должны предотвратить использование Chrome и Android для усиления позиций поисковой системы Google. Американская прокуратура считает, что это предложение соответствует предыдущему решению суда о том, что Google ведет себя как монополист на рынке интернет-поиска.

Власти подчеркнули, что неправомерные действия Google продолжаются более десяти лет. Они включают различные тактики, направленные на укрепление позиций компании. Для эффективного решения антимонопольных вопросов потребуется время и тщательный анализ.

Министерство юстиции планирует подать окончательные иски в суде в ноябре. По мнению юристов, это должно помочь устранить серьезные проблемы с конкуренцией на рынке.

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#суд
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В местном отделении партии прошёл приём граждан по вопросам дорожной инфраструктуры и ТКО
09 октября 2024, 17:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В местном отделении партии состоялся приём граждан по вопросам дорожной инфраструктуры и обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Жители обратились к депутатам с просьбой решить проблему открытия дороги рядом с жилым комплексом «Лесобережный», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
По мнению жителей региона, это поможет автомобилистам экономить до одного часа времени в пути при выезде на Новорижское шоссе возле торгового центра «Глобус» и избежать пробок у деревни Исаково. Строительство дороги и организация движения улучшат дорожную ситуацию в Красногорском и Истринском районах.

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов принял решение отправить письмо заместителю председателя правительства Московской области, министру транспорта и дорожной инфраструктуры Алексею Гержику, чтобы прояснить ситуацию.

Что касается проблем с вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и организацией контейнерных площадок в районе деревни Степановское, Колунов направит запрос в администрацию округа, который будет рассмотрен совместно с региональным оператором.

Строительство дороги рядом с жилым комплексом «Лесобережный» может значительно улучшить дорожную инфраструктуру региона. Это поможет автомобилистам экономить время и средства, а также уменьшит загруженность существующих дорог. Однако для реализации этого проекта потребуются значительные инвестиции и согласование с различными государственными структурами.

Встреча состоялась в рамках партийного проекта «Городская среда».


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В пятницу в небе над Москвой может появиться полярное сияние
09 октября 2024, 17:10

Фото: iStock/murat4art

Москвичи с высокой долей вероятности смогут наблюдать полярное сияние над столицей 11 октября. Об этом сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
По словам специалиста, есть некоторые программы, которые позволяют прогнозировать возникновение полярных сияний на полчаса вперед. Поэтому точно сказать, когда именно в Москве будет полярное сияние сложно. Однако просматривается определенная корреляция между вспышками и сияниями. Богачев рассказал, что 9 октября произошла довольно сильная вспышка, которая привела к выбросу облака плазмы.

«Полагаю, что к вечеру 11 октября оно достигнет нашей планеты. А это означает, что вероятность появления полярных сияний становится высокой. Где-то с вероятностью 60% они могут возникнуть над Москвой в пятницу», – сказал Богачев в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

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#москва
#ночь
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В Красногорске обсудили важность быстрого реагирования в экстренных ситуациях
09 октября 2024, 16:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Красногорске состоялось оперативное совещание под руководством первого заместителя главы администрации Натальи Тимошиной. В ходе встречи представители профильных отделов, ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний обсудили основные аспекты функционирования муниципалитета, поддержку семей участников СВО, выполнение пожеланий граждан и начало отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Тимошина обратила внимание на необходимость быстрого устранения проблем, связанных с запуском системы отопления, таких как воздушные пробки и аварии.

Особое внимание уделили состоянию контейнерных площадок. Большинство обращений жителей касалось этой проблемы, и все они были решены. Тимошина попросила обслуживающие организации внимательнее следить за ситуацией.

Кроме того, обсуждались проблемы с вывозом мусора. Региональный оператор ООО «Рузский региональный оператор» сообщил о ДТП с одной из своих машин, из-за чего она не смогла забрать мусор. Наталья Тимошина выразила недовольство отсутствием другой машины для вывоза мусора в тот же день и предложила использовать дополнительные рейсы и автомобили для подобных ситуаций.

На совещании также были заслушаны доклады руководителей отделов администрации и территориальных подразделений по вопросам, находящимся под особым контролем главы муниципального образования. Участники обсудили меры по устранению и предотвращению затопления территорий, сроки ремонта подъездов и планы капитального ремонта образовательных учреждений.

Только эффективная работа всех структур и служб может гарантировать своевременное решение возникающих проблем и предотвратить возможные негативные последствия.

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#московская область
#красногорск
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Хинштейн назвал условие для разблокировки Discord в России
Хинштейн: Discord может быть разблокирован при выполнении требований закона
09 октября 2024, 16:39

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мессенджер Discord могут разблокировать, если он выполнит требования российского законодательства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Отмечается, что возобновление работы сервиса может произойти, если будут удалены противоправные материалы, а также обеспечена авторизация пользователей.

Хинштейн добавил, что в настоящее время Discord представляет собой анонимное сообщество, в котором созданы благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности. В частности, от пользователей не требуют подтверждения номера телефона и регистрации в соответствии с требованиями законодательства России. Такая анонимность гарантирует преступникам безнаказанность.

Депутат также подчеркнул, что мессенджером в основном пользуются дети, играющие в компьютерные игры. Это создаёт угрозу для них, поскольку преступники вербуют несовершеннолетних, внушая им нормальность употребления наркотиков.

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#закон
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На портале госуслуг Подмосковья оформили более 13 тыс. записей в ветклинику
09 октября 2024, 16:37

Фото: iStock/Olezzo

Жители Московской области с начала текущего года более 13 тысяч раз воспользовалась услугой на госпортале Подмосковья по записи питомца к ветеринару, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Онлайн-услуга «Запись в ветеринарную клинику» размещена на главной странице областного госпортала в разделе «Сервисы». Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо авторизироваться через ЕСИА, затем на странице сервиса выбрать государственную ветеринарную клинику, специалисты, дату и время посещения. Сервис сформирует электронный талон, после чего пользователь должен буде нажать на кнопку «Подтвердить», — говорится в сообщении.
Записаться на приём через портал госуслуг можно в любую из 53 государственных ветеринарных клиник Московской области. Запись открывается за месяц.

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#подмосковье
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