Жена бойца СВО из Красногорска сделала станок для нарезания маскировочных лент

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Жительница городского округа Красногорск Анастасии Павлова, чей муж с осени 2022 года участвует в специальной военной операции, стала активисткой волонтёрского движения и своими руками сделала станок для нарезания лент для плетения маскировочных сетей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В качестве инструкции Анастасия использовала видеоролик, а базовые плотницкие навыки освоила ещё в детстве. Станок Анастасия мастерила у себя на даче. Сейчас он находится в центре «Забота», где используется по назначению», — говорится в сообщении.Созданием станка Анастасия не ограничилась. Она освоила швейное дело и вместе с другими волонтёрами шьёт для бойцов бандажи для рук и дождевики, а также делает окопные свечи и наборы «сухой душ».
Читайте также:
В Красногорске обсудили важность быстрого реагирования в экстренных ситуациях
В Красногорске хор русской песни «Надежда» выступил в пансионате «Опека»
В Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
Лев Каштанов